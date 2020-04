COVID-19: Kaspersky propose aux établissements de santé des licences complètes gratuites

PARIS, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- Assurer la continuité de l'activité et la protection des données est crucial pour les établissements de santé, surtout dans la situation actuelle et alors qu'ils doivent mobiliser toutes leurs forces. Il est donc essentiel de préserver l'intégrité des équipements, tout en protégeant la vie privée et les informations personnelles des patients.

Pour aider les services médicaux à faire face, Kaspersky met ses solutions professionnelles à leur disposition gratuitement pendant six mois. Les produits concernés sont destinés à la protection des postes de travail et des infrastructures cloud (Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced et Kaspersky Hybrid Cloud Security), des terminaux SaaS (Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus) et de la suite Microsoft Office 365 (Kaspersky Security for Microsoft Office 365).

« Les établissements sanitaires assument l'énorme responsabilité de sauver des vies et combattre l'infection. Le personnel médical est à pied d'œuvre pour enrayer cette crise et il a besoin de toute l'aide possible. Nous estimons de notre devoir de les aider », a commenté Tanguy de Coatpont, Directeur général France, Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre de Kaspersky.

Kaspersky conseille par ailleurs aux établissements de santé d'appliquer les mesures suivantes :

Sensibiliser à la sécurité basique : mots de passe, sécurité des e-mails… ; Contrôler les solutions de protection et s'assurer de leur fonctionnement ; S'assurer que les équipements sont correctement configurés et à jour ; Prêter attention à la protection des nouveaux équipements ; Vérifier que la solution de sécurité actuelle offre suffisamment de licences.

Pour plus de détails, consulter le blog Kaspersky Business et Kaspersky ou ses revendeurs.

À propos de Kaspersky

Kaspersky est une société de cybersécurité mondiale fondée en 1997. L'expertise de Kaspersky en matière de « Threat Intelligence » et sécurité informatique vient perpétuellement enrichir la création de solutions et de services de sécurité pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques, les gouvernements et les consommateurs à travers le monde. Le large portefeuille de solutions de sécurité de Kaspersky comprend la protection avancée et complète des terminaux et un certain nombre de solutions et de services de sécurité dédiés afin de lutter contre les menaces digitales sophistiquées et en constante évolution. Les technologies de Kaspersky aident plus de 400 millions d'utilisateurs et 270 000 entreprises à protéger ce qui compte le plus pour eux. Pour en savoir plus : www.kaspersky.fr .

