COVID-19 : la société suisse TIXnGO lance des certificats de santé basés sur la technologie blockchain afin de faciliter les déconfinements

LAUSANNE, Suisse, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- TIXnGO, plateforme de billetterie blockchain mobile sécurisée, a annoncé aujourd'hui le lancement de Health n Go, une solution mobile sécurisée de remise de certificats de santé.

Basée sur la technologie existante TIXnGO construite sur la blockchain, Health n Go pourrait permettre de distribuer des certificats de santé à grande échelle, en toute sécurité et conformément aux besoins des gouvernements et des entreprises, si cette solution est choisie pour faciliter les déconfinements.

TIXnGO a déjà démontré son efficacité à grande échelle. Récemment, la plateforme a utilisé la technologie blockchain pour remettre en toute sécurité des billets de grands événements sportifs organisés par des institutions mondiales et européennes, notamment des billets de matchs de football pour le compte de l'UEFA.

La solution Health n Go est conçue pour délivrer en toute sécurité des certificats de santé numériques émanant d'une autorité officielle, telle qu'un médecin ou une organisation de santé. Chaque fois qu'un certificat de santé sera émis sur la plateforme, une identité unique, cryptée et entièrement traçable y sera associée. Les individus conserveront leurs certificats de santé dans un portefeuille spécifique de leur smartphone, qu'il sera possible d'afficher sur demande et via la lecture du code QR par un scanner.

Grâce à l'intelligence artificielle et la technologie blockchain, ce système garantit une protection efficace contre toute tentative de fraude des certificats. L'identité unique de chaque certificat minimise le risque de duplication ou la contrefaçon . Le système surveille les types de tentative de fraude pouvant entraîner la révocation d'un certificat, si nécessaire.

La solution peut être hébergée sur un cloud national privé ou public et respecte le RGPD quant aux exigences en matière de données de santé.

Frédéric Longatte, CEO de TIXnGO et de Health n Go, a déclaré : « À la lumière de la crise du coronavirus, la remise sécurisée de biens numériques personnels tels qu'un certificat de santé prend une toute nouvelle ampleur. Ce n'est pas à nous de définir l'utilisation précise de la technologie, c'est une décision qui doit être prise par les autorités publiques. Toutefois, avec l'apparition de nouvelles preuves scientifiques et l'évolution des stratégies de réponse, nous sommes prêts à travailler avec les gouvernements et les entreprises pour mettre en œuvre cette technologie, lorsqu'ils estimeront que le moment est venu. »

Plusieurs pilotes de Health n Go sont déjà lancés avec des sociétés internationales suisses et des organisations civiles et militaires. TixnGo discute de l'exécution d'autres projets pilotes avec d'autres parties intéressées.

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

Health n Go est une application blockchain mobile qui offre une gestion sécurisée des certificats de santé numériques. S'appuyant sur les dernières technologies en matière de téléphonie mobile, de blockchain, d'apprentissage automatique et d'IA, c'est une société sœur de TIXnGO, une plateforme de billetterie mobile sécurisée de premier plan. TIXnGO a été citée par Gartner (The Real Business of Blockchain, Harvard Business Review, 2019).Health n Go est une filiale d'ELCA, intégrateur de systèmes suisse, et est basée à Lausanne. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.tixngo.io/healthngo

