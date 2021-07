COVID-19 : Les certificats des médecins pour les autotests antigéniques sont désormais proposés en ligne dans le monde entier par DrAnsay.com

Pour obtenir un certificat de test en ligne, l'utilisateur a d'abord besoin d'un autotest rapide antigénique standard, qu'il effectue lui-même à tout moment et en tout lieu. Au bout de dix minutes, il voit le résultat du test et répond au questionnaire sur www.DrAnsay.com à n'importe quel moment. En moins de trois minutes, il recevra le certificat de test en 14 langues sous forme de fichier PDF, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, après vérification par un médecin en ligne.

Le certificat de test répond à toutes les exigences pour voyager en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Turquie, en France, etc., si l'utilisateur ne dispose pas d'un passeport vaccinal ou d'immunité. En particulier pour les États-Unis, le certificat de test validé juridiquement contient également la confirmation médicale nécessaire prouvant que l'utilisateur ne présente aucun symptôme et est apte à voler.

« En période de Corona, la sécurité des voyages, du travail, de l'école, etc. pour tous les citoyens du monde n'est possible qu'avec des tests antigéniques rapides réalisés systématiquement. Seul notre service en ligne efficace permet désormais aux médecins d'émettre rapidement et facilement des millions de certificats pour de tels autotests appliqués dans le monde entier », a déclaré l'avocat et PDG de Dr. jur. Can Ansay (photo de presse https://bit.ly/376DjnT ).

Ce service complète le premier « passeport d'immunité » COVID-19 en ligne au monde pour les personnes rétablies, déjà lancé le 18 juin 2020.

A propos de « Dr. Ansay AU-Schein GmbH » :

Dr. Ansay AU-Schein GmbH a débuté avec des prescriptions de médecin en ligne pour les congés maladie payés en Allemagne en 2018 via www.AU-Schein.de . Le service est basé sur des questionnaires intelligents, qui sont vérifiés en ligne par les médecins. À ce jour, plus de 100 000 attestations de médecins ont été délivrées sans qu'aucune erreur de diagnostic ne soit signalée.

Contact :

Mme Treerat Wongsaisit

Dr. Ansay AU-Schein GmbH

Hartungstr. 14

20146 Hambourg, Allemagne

Courriel : [email protected]

Téléphone : +49 40 445589

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1558340/Doctor_shows_phone_Dr_CanAnsay.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1558341/Can_Ansay_CEO_of_Dr_Ansay.jpg

SOURCE Dr. Ansay AU-Schein GmbH