COVID-19-Lösung von Tianlong schützt Passagiere auf internationalem Flughafen Jakarta in Indonesien

XI'AN, China, 9. April 2022 /PRNewswire/ -- Die integrierte PCR-Laborlösung von Tianlong wird auf dem internationalen Flughafen von Jakarta in Indonesien eingesetzt, um Nukleinsäuretests bei ankommenden und abfliegenden Passagieren durchzuführen. Seit ihrem erstmaligen Einsatz im September 2021 hat die COVID-19-Lösung von Tianlong dazu beigetragen, Hunderte positiver Fälle am Internationalen Flughafen in Jakarta zu erkennen. Rechtzeitige Tests bei der Einreise verhindern wirksam den Import von positiven Fällen aus dem Ausland und schützen so das Tor zu Indonesien.