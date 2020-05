Covid-19 : organiser des conférences et des expositions commerciales en toute sécurité en Italie, voilà en quoi consiste le projet #SAFEBUSINESS d'Italian Exhibition Group

- Organiser et participer à des expositions commerciales en toute sécurité en Italie, dans le respect total des règles et des protocoles sanitaires, afin de protéger la santé des entreprises et des visiteurs.

RIMINI, Italie, 14 mai 2020 /PRNewswire/ -- #SAFEBUSINESS by IEG est le nom du projet lancé par IEG Italian Exhibition Group, organisateur de conférences et d'expositions commerciales dont le siège se trouve à Rimini, en Italie, et qui opère à Milan, Vicence, Rome, Arezzo et Naples en organisant des salons de premier plan dans des secteurs Made in Italy importants tels que l'alimentation et les boissons, les bijoux et la mode, le tourisme et les voyages ainsi que la technologie respectueuse de l'environnement.

Coté à la Bourse d'Italie, IEG a développé ce projet grâce à un groupe de travail et ses sociétés d'équipement et de restauration, ses techniciens et ses opérateurs internationaux.

Le projet (l'ensemble du document et des infographies sont disponibles via ce lien www.iegexpo.it/en/safebusiness) se concentre sur chaque étape de l'expérience d'une conférence ou exposition commerciale.

« Nous avons travaillé sur ce plan », a déclaré Corrado Peraboni, CEO d'IEG, « dans le but de fournir une réponse complète et fiable à nos clients et au public international qui, plus que jamais, nous demandent de pouvoir compter sur la reprise des conférences et expositions commerciales. Nous l'avons fait conformément aux règlements sanitaires anti-Covid-19 et aux documents élaborés par l'AEFI, FEDERCONGRESSI, l'UFI et l'EMECA, que je tiens à remercier pour leur présence constante sur la question concernée. »

Le projet fournit plus de cinquante directives avec un protocole réglementaire et organisationnel rigoureux en amont. Cela comprend : transport en navette aseptisée entre l'aéroport, les hôtels et les centres d'exposition, tous équipés de désinfectant, obligation de porter des masques à bord et nombre fixe de passagers ; conventions avec des sociétés de partage de vélos et de trottinettes électriques pour un accès simplifié aux sites ; billetterie et paiements exclusivement en ligne, entrées pouvant être réservées, programmation en fonction de la capacité de la salle et heures d'ouverture étendues de l'exposition, bureaux de distribution de masques (avec utilisation obligatoire tout au long de l'exposition), portes d'accès sans poignée, entrées multiples, allées de sécurité et signalétique de distanciation, billets d'entrée dématérialisés, contrôles de la température du public à l'aide de scanners thermiques et chemin de désinfection, vestiaire avec portants automatiques et protections individuelles jetables. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'équipement sera organisé et géré en toute sécurité, les flux de visiteurs seront surveillés par un suivi numérique centralisé et des contrôles sur site seront menés par des intendants guidés à distance.

Les employés d'IEG et le personnel des expositions commerciales suivront également une formation pour leur propre sécurité et pour assurer une exécution sécurisée de leurs fonctions.

