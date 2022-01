COVID-19-Schluckimpfstoff und Antikörper-Booster: B. Subtilis-Sporen, Biotechnologie-Durchbruch von DreamTec

„Wir haben uns vorgenommen, einen COVID-19-Schluckimpfstoff zu entwickeln, der sicher, wirksam und einfach zu verabreichen ist", so Dr. Kwong, Chief Scientific Officer von DreamTec. Die Verwendung des B. Subtilis Antikörper-Boosters hat weltweit Aufmerksamkeit erregt, da er bei Raumtemperatur gelagert werden kann und mindestens sechs Monate lang stabil bleibt, wie in den britischen Medien Clinical Trials Arena berichtet wird. Dr. Kwong fügte hinzu, dass die Spike-Proteine nicht in den Blutkreislauf gelangen.

B. Subtilis wurde aufgrund seiner Fähigkeit ausgewählt, unter den Bedingungen des menschlichen Darmmikrobioms zu überleben, indem es Sporen bildet. Außerdem wird es von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) als Generally Recognized As Safe (GRAS) eingestuft. Angesichts der Tatsache, dass die Fähigkeit herkömmlicher Impfstoffe untergraben wird, wenn eine Variante auftritt, erklärte Dr. Kwong: „Wir haben unsere aktuellen Konstrukte in wenigen Monaten hergestellt, so dass wir bei Bedarf in Zukunft dasselbe mit anderen möglichen SARS-CoV-2-Varianten wie Omicron tun können."

„Wir planen, mit Partnern aus der Industrie präklinische Studien durchzuführen, um Sicherheitsbedenken für den Einsatz beim Menschen zu bewerten", so Dr. Kwong. DreamTec sieht vor, dass der orale Antikörper-Booster in Form von Kapseln hergestellt wird, die Milliarden von B. Subtilis-Sporen enthalten. Die transgenen Sporen werden dann im Dünndarm freigesetzt, wo eine spezifische Schleimhautimmunreaktion ausgelöst wird. Dies ermöglicht einen sicheren und wirksamen Ansatz, den Immunschutz geimpfter Personen gegen SARS-CoV-2 zu erhöhen.

DreamTec wurde von Dr. Kwong Wai Yeung gegründet und ist ein Biotechnologieunternehmen, das modernste Biotechnologien entwickelt, darunter die Expression wertvoller rekombinanter Proteine, RNA und die Kultivierung von Stammzellen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1717684/Oral_vaccine_English_v2.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717472/Image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717473/Image_2.jpg

SOURCE DreamTec Research Limited