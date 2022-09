Coway fait entrer un air et une eau propres et frais dans les intérieurs à l'IFA 2022

Coway dévoile deux nouveaux purificateurs d'air Airmega qui améliorent la vie quotidienne et le confort des consommateurs européens à l'IFA 2022

L'exposition présente les dernières innovations de Coway en matière d'air et d'eau avec la Noble Collection et la Icon Water Purifier Series

BERLIN, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Coway Co., Ltd., la « Best Life Solution Company » sud-coréenne, a dévoilé ses derniers appareils de santé à domicile lors de l'IFA 2022. L'exposition présentait 22 produits innovants, dont 14 purificateurs d'air et 8 purificateurs d'eau.

Le principal point fort de l'exposition était les purificateurs d'air Coway Airmega, très appréciés, désormais disponibles en Europe.

Coway Booth at IFA 2022 Coway Airmega Air Purifiers at IFA 2022 Coway Noble Air Purifier(left) and Airmega 250(right) at IFA 2022

« La gamme Coway Airmega est constamment reconnue comme la meilleure de sa catégorie, et a été classée parmi les meilleures marques de purificateurs d'air par Amazon USA », a déclaré Rodney Ryu, directeur général de Coway Europe B.V. « Nous nous sommes engagés à faire des foyers des consommateurs européens un sanctuaire sain de détente et de bien-être en proposant des produits innovants sur le marché. »

Coway Airmegas – Purificateurs d'air à leur apogée

La principale gamme de purificateurs d'air de Coway, à savoir Coway Airmega, a suscité le plus d'attention de la part des visiteurs. En plus des modèles actuellement disponibles - Airmega Mighty, Airmega 150, Airmega Jet et Airmega 300S/400S - Coway a présenté deux nouveaux Airmegas qui seront bientôt lancés en Europe.

Airmega Mighty (AP-1512HH) a été le produit phare du New York Times Wirecutter pendant huit années consécutives, y compris en 2022, et est un best-seller d'Amazon USA dans la catégorie des purificateurs d'air. Ce puissant purificateur d'air convient aux pièces d'une superficie maximale de 33 m2, notamment les chambres à coucher, les salons et les petites entreprises. Il a obtenu le label de qualité ECARF pour s'adapter pleinement aux besoins des personnes souffrant d'allergies.

Il a été prouvé que certains purificateurs d'air Coway éliminent plus de 99,98 % du virus SARS-CoV-2 en suspension dans une chambre en deux minutes, selon un test indépendant mené par MRI Global , un institut de recherche américain à but non lucratif. Le tout dernier purificateur d'air exposé, l'Airmega 250, en fait partie.

L'Airmega 250 combine les performances de couverture de filtration d'un grand purificateur d'air, tout en affichant un design minimaliste et compact. De plus, l'Airmega 250 offre des fonctions automatisées, qui ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur suivant la qualité de l'air de la pièce et son environnement. Son design a été récompensé au niveau international par le Red Dot Design Award 2021 et l'International Design Excellence Awards 2021.

Un autre tout nouveau purificateur d'air, appelé Airmega 250H, est un produit innovant à double fonction, qui purifie l'air et l'humidifie. Il ne se contente pas de purifier l'air, mais optimise également le taux d'humidité en libérant une brume ultrafine de manière régulière dans l'air, comme un humidificateur par évaporation. Mais avant tout, l'Airmega 250H offre une meilleure hygiène grâce à la technologie Water Lock brevetée par Coway, un système de contrôle automatique de l'eau qui permet d'ouvrir le réservoir d'eau lorsqu'il est utilisé et de le fermer lorsqu'il ne l'est pas. Cette fonction innovante empêche l'eau de stagner dans le réservoir et prévient la contamination du filtre.

Les modèles Airmega 250 et 250H seront disponibles en Europe au quatrième trimestre 2022.

En outre, Coway a présenté ses dernières innovations avec la Noble Collection et la Icon Water Purifier Series qui rencontrent un grand succès auprès des consommateurs coréens.

Le purificateur d'air Noble primé présente un design en forme de tour inspiré de l'architecture qui a été récompensé par les 4 plus grands prix de design au monde : Red Dot, iF, IDEA et Pin Up Awards. Le modèle innovant Icon Water Purifier 2 offre un aperçu de l'avenir des purificateurs d'eau grâce à ses caractéristiques d'hygiène intelligentes, son design pratique, sa taille compacte et sa température d'eau très élevée. Leur sortie européenne n'est pas encore programmée.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://ifa2022.coway.com ou la Coway Newsroom .

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « The Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890468/Coway_Booth_at_IFA_2022_ID_3867766da421.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890469/Coway_Airmega_Air_Purifiers_at_IFA_2022_ID_969bf9e535e8.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890470/Coway_Noble_Air_Purifier_left__and_Airmega_250_right__at_IFA_2022_ID_3d6082d7dc94.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

SOURCE Coway Co., Ltd.