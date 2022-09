Coway lleva el aire y el agua limpios al interior de IFA 2022

Coway presenta en IFA 2022 dos nuevos purificadores de aire Airmega que mejoran la vida cotidiana y la comodidad de los consumidores europeos

La feria muestra las últimas innovaciones de Coway en Aire y Agua con la Noble Collection y la Icon Water Purifier Series

BERLÍN, 2 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, Coway Co., Ltd., "Best Life Solution Company" de Corea del Sur, presentó sus últimos electrodomésticos para el hogar en IFA 2022. La exposición presentó 22 productos innovadores, incluidos 14 purificadores de aire y 8 de agua.

Lo más destacado de la exposición fueron los apreciados purificadores de aire Coway Airmega, ahora disponibles en Europa.

Coway Booth at IFA 2022 Coway Airmega Air Purifiers at IFA 2022 Coway Noble Air Purifier(left) and Airmega 250(right) at IFA 2022

"La gama Coway Airmega es reconocida constantemente como la mejor de su clase, obteniendo el estatus de marca de purificadores de aire superior de Amazon USA", dijo Rodney Ryu, director general de Coway Europe B.V. "Estamos comprometidos a hacer de los hogares de los consumidores europeos un santuario saludable de relajación y bienestar trayendo productos innovadores al mercado".

Coway Airmegas – Purificadores de aire en su máxima expresión

La principal línea de purificadores de aire de Coway, el Coway Airmega, acaparó la mayor atención de los visitantes. Además de los modelos actualmente disponibles - el Airmega Mighty, el Airmega 150, el Airmega Jet y el Airmega 300S/400S, Coway presenta dos nuevos Airmegas que se lanzarán en Europa próximamente.

Airmega Mighty (AP-1512HH) ha sido la mejor elección del New York Times Wirecutter durante ocho años consecutivos, incluyendo el 2022, y es un best seller de Amazon USA en la categoría de purificadores de aire. El potente purificador de aire es adecuado para habitaciones de hasta 33 m2, incluyendo dormitorios, salones y pequeñas empresas. Ha obtenido el Sello de Calidad ECARF por adaptarse totalmente a las necesidades de los alérgicos.

Se ha demostrado que algunos purificadores de aire Coway eliminan más del 99,98 % del virus SARS-CoV-2 que flota en una cámara en dos minutos, según una prueba independiente realizada por MRI Global , un instituto de investigación estadounidense sin ánimo de lucro. El último purificador de aire expuesto, el Airmega 250, es uno de ellos.

Airmega 250 combina las prestaciones de cobertura de filtración de un purificador de aire de gran tamaño, pero tiene un diseño minimalista y compacto. Además, el Airmega 250 ofrece funciones automatizadas, que ajustan la velocidad del ventilador automáticamente según la calidad del aire de la habitación y el entorno. Su diseño ha sido premiado internacionalmente con el Red Dot Design Award 2021 y el International Design Excellence Awards 2021.

Otro purificador de aire totalmente nuevo, el Airmega 250H, es un innovador producto de doble función que purifica y humidifica el aire. No sólo purifica el aire, sino que también optimiza el nivel de humedad liberando una niebla ultrafina de manera uniforme en el aire como un humidificador evaporativo. Sobre todo, Airmega 250H cuenta con una mayor higiene gracias a la tecnología Water Lock patentada por Coway, un sistema de control automático del agua que abre el depósito de agua cuando se utiliza y lo cierra cuando no. Esta innovadora característica impide que el agua se estanque en el depósito y evita la contaminación del filtro.

Los modelos Airmega 250 y 250H estarán disponibles en Europa en el cuarto trimestre de 2022.

Además, Coway mostró sus últimas innovaciones con la Noble Collection y la Icon Water Purifier Series, que son populares entre los consumidores coreanos.

El galardonado Noble Air Purifier cuenta con un diseño de torre inspirado en la arquitectura que fue reconocido por los 4 principales premios de diseño del mundo: Red Dot, iF, IDEA y Pin Up Awards. El innovador Icon Water Purifier 2 permite vislumbrar el futuro de los purificadores de agua gracias a sus credenciales de higiene inteligente, su cómodo diseño, su tamaño compacto y su temperatura de agua ultra alta. Su lanzamiento en Europa está aún por programar.

Para más información, visite https://ifa2022.coway.com o Coway Newsroom .

Acerca de Coway Co., Ltd.

Establecida en Corea en el año 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", es una empresa líder en electrodomésticos ambientales que hace que la vida de las personas sea saludable y cómoda con electrodomésticos innovadores como purificadores de agua, purificadores de aire, bidés y colchones. Desde su fundación, Coway se ha convertido en un líder en la industria de electrodomésticos ambientales, con una intensa investigación, ingeniería, desarrollo y servicio al cliente. La empresa ha demostrado su dedicación a la innovación con productos galardonados, experiencia en salud en el hogar, participación de mercado inigualable, satisfacción del cliente y reconocimiento de marca. Coway continúa innovando diversificando las líneas de productos y acelerando los negocios en el extranjero en Malasia, Estados Unidos, Tailandia, China, Indonesia, Vietnam, Japón y Europa, basándose en el éxito comercial en Corea. Para obtener más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890468/Coway_Booth_at_IFA_2022_ID_3867766da421.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890469/Coway_Airmega_Air_Purifiers_at_IFA_2022_ID_969bf9e535e8.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890470/Coway_Noble_Air_Purifier_left__and_Airmega_250_right__at_IFA_2022_ID_3d6082d7dc94.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

SOURCE Coway Co., Ltd.