-- Coway muestra sus innovaciones de hogares inteligentes para una vida más saludable en CES 2022, en el sitio y de forma virtual

- Coway presentará su visión de una vida mejor a través de innovaciones en electrodomésticos ambientales en CES 2022 y una experiencia virtual en línea.

- La línea premium, serie Cowaymega, con Airmega y Bidetmega, que se exhibirá en los mercados de Norteamérica y Europa.

SEÚL, Corea del Sur, 16 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", anunció hoy que exhibirá sus últimas innovaciones en electrodomésticos ambientales en el CES 2022 en Las Vegas. Coway invita a los asistentes a CES 2022 a venir a la Venetian Expo, expositor #52509, en Las Vegas, o visitar su 'CES 2022 Coway Brand Site' virtual para explorar sus innovaciones desde la comodidad de su hogar.