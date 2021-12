Coway présentera ses innovations en matière de maison intelligente pour une vie plus saine au CES 2022, sur place et virtuellement

Sous le thème We innovate for your better life (Nous innovons pour une vie meilleure), Coway partage sa vision des maisons du futur et explique comment les technologies de la prochaine génération rendent notre vie quotidienne plus pratique. Pour offrir un aperçu de l'avenir de la technologie domestique, Coway présentera ses purificateurs d'eau, purificateurs d'air et produits de sommeil novateurs qui améliorent notre façon de vivre.

L'exposition comprendra quatre zones principales, « Smart Sleep Solution », « Noble », « Icon » et « Airmega ». Chacune de ces zones montrera comment les technologies innovantes de Coway révolutionnent les matelas, les purificateurs d'eau, les purificateurs d'air et les bidets. La zone Airmega présentera la gamme premium et primée des purificateurs d'air Airmega disponibles en Europe, notamment Airmega Mighty(AP-1512HH), Airmega 150(AP-1019C) et Airmega Jet(AP-1220B).

Les personnes qui ne seront pas présentes pourront découvrir le stand Coway du CES via le site de la marque «CES 2022 Coway Brand Site ». La plateforme numérique mettra en avant des produits exposés, du contenu Coway X BTS et donnera accès à des événements sur place. Pour la presse, les partenaires commerciaux et les visiteurs, des préinscriptions pour les visites des stands et les réunions sont également disponibles.

OÙ : Venetian Expo Stand #52509, et en ligne sur le site de la marque Coway CES 2022Brand Site

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Communiqué de presse Coway

« C'est un honneur de présenter au CES 2022 nos dernières innovations en matière de maison intelligente, nées de 32 ans d'expertise dans les domaines de l'eau, de l'air et du design. Nous espérons qu'elles donneront un aperçu du potentiel des solutions de vie de Coway pour façonner notre vie quotidienne future », a déclaré Rodney Ryu, directeur général de Coway Europe B.V.

Depuis son expansion mondiale en Europe dans les années 2000, Coway a introduit des purificateurs d'air de pointe qui rendent le mode de vie domestique des Européens encore plus sain. En 2021, la société a établi son siège social régional « Coway Europe B.V. » à Amstelveen, aux Pays-Bas, et a lancé la ligne premium Airmega sur le marché européen. Cette gamme comprend les produits exposés au CES, Airmega Jet(AP-1220B)*, Airmega Mighty(AP-1512HH)**, et Airmega 150(AP-1019C)***, qui sont reconnus internationalement pour leurs performances avancées et leurs conceptions innovantes. La prochaine étape de Coway Europe consiste à lancer des purificateurs d'eau Under-the-Sink (UTS), idéaux pour l'environnement européen et dotés d'une technologie de purification de classe mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://en.coway.com

* Airmega Jet(AP-1220B) avec la technologie révolutionnaire MegaJet™ est arrivé à la première place du classement du prestigieux laboratoire suédois de tests de produits Testfakta

**Airmega Mighty(AP-1512HH) avec ioniseur nommé meilleur choix par le New York Times' Wirecutter pendant 7 années consécutives

***Airmega 150(AP-1019C), conçu pour un entretien facile, a reçu l'excellence en matière de conception lors de trois prix internationaux : iF Design Award, Good Design Award et IDEA Award

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « The Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1709157/Coway_Booth_at_CES_2022__Front.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

SOURCE Coway Co., Ltd.