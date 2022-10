Coway remporte trois distinctions aux Good Design Awards 2022

2022 marque la 16e année consécutive de victoire pour Coway aux Good Design Awards

SÉOUL, Corée du Sud, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., « The Best Life Solution Company », a été nommée « gagnante » pour trois produits électroménagers aux Good Design Awards 2022.

Les Good Design Awards, organisés par le Japan Institute of Design Promotion (JDP), est l'un des plus prestigieux concours internationaux de design, aux côtés du iF Design Award, du Red Dot Design Award et de l'IDEA.

Coway NOBLE Humidifier (AM-1421G)

C'est la 16e année consécutive que Coway remporte les Good Design Awards et l'entreprise réalise le grand chelem des quatre prix de design les plus honorés au monde pour 2022.

Les produits primés en 2022 sont le « Icon Ice Water Purifier (CHPI-7400N) » (purificateur d'eau et de glace), le « NOBLE Humidifier (AM-1421G) » (humidificateur) et le « Air Purifier Airmega ProX (AP-3522E/F) » (purificateur d'air). Ils ont été reconnus pour leur technologie innovante et leur conception intuitive.

Le Icon Ice Water Purifier (CHPI-7400N) est le plus petit purificateur d'eau et de glace à voir le jour en Corée du Sud, caractérisé par une taille compacte, un design épuré et des éléments visuels simples. Il est doté de la technologie exclusive de fabrication de glace à double vitesse de la société, qui assure un approvisionnement rapide et abondant en glace, et d'un système de stérilisation par UV pour l'hygiène du produit.

Le NOBLE Humidifier (AM-1421G) fait partie de l'emblématique « NOBLE Air Care Solution Series » qui a remporté de nombreux prix pour son design inspiré de l'architecture haut de gamme. Ce modèle est un humidificateur par évaporation qui présente un ensemble de technologies innovantes. Son système de chauffage de l'air augmente l'humidification, et la technologie brevetée Water-lock™ de Coway empêche l'eau de stagner dans le réservoir pour éviter la contamination du filtre.

L'Airmega ProX (AP-3522E/F) est un purificateur d'air adapté aux grands espaces dont le design géométrique et la structure simple et rectiligne s'intègrent harmonieusement en tout lieu. Le plastique ABS écologique est un clin d'œil aux engagements de l'entreprise en matière de durabilité.

« Nous nous concentrons sur la conception de produits et les technologies qui rendent les expériences quotidiennes de nos clients plus saines et plus pratiques », a déclaré Hyun Joo Song, responsable du centre de conception chez Coway. « Nous continuerons de concevoir des produits qui s'alignent sur le mode de vie de nos clients et qui incarnent notre identité visuelle géométrique caractéristique. »

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « The Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base du succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com .

