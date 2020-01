Coworking de câmbio + Fintech? A Abrão Filho conta como

A empresa sediada na zona sul de São Paulo, na altura do hotel Four Seasons, modelou uma estrutura física digna de grandes coworkings espalhados ao redor do mundo, porém, 100% nichado em operações cambiais.

Segundo Eduardo Domingues, Diretor Operacional: "Também zelamos pelo relacionamento junto a 3 grandes bancos no Brasil, produtando e modulando, para que nossos corretores viabilizem as diversas contas e produtos cambiais junto a sua carteira de clientes".

Com uma decoração arrojada, passando pelo vintage, cult e street, a Abrão Filho propõe ao corretor ou operador de câmbio autônomo que trabalhe de onde e como quiser, haja vista seu ambiente open space totalmente integrado, promovendo interação e liberdade.

Para além do espaço físico, a Abrão Filho provê todo maquinário e material publicitário físico e digital, com acesso remoto na nuvem, sem custo algum para o corretor que queira aderir à proposta de trabalho da empresa.

Na Abrão Filho, os funcionários, diretores estatutários (sócios ou não) e os corretores associados estão em pé de igualdade em todo e qualquer quesito, inclusive ele, que sequer possui uma sala ou estação de trabalho fixa.

Segundo Leonardo, "a brincadeira aqui é questionar e ver as mesmas coisas e papéis de cada qual de maneira diferente, aguçar a criatividade através da inversão de papéis."

FONTE Abrão Filho Banking & Câmbio

