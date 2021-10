Coworking de saúde não é responsável legal pelos atendimentos

Em uma decisão inédita, um coworking de saúde com sede na capital paulista ganhou, recentemente, causa onde uma paciente insatisfeita com o trabalho de uma dentista processou tanto o profissional que a atendeu quanto o espaço. Os atendimentos aconteceram em 2020. Porém, de acordo com a decisão do juiz de Direito Carlos Gustavo Visconti, do JEC de São Bernardo do Campo/SP, uma empresa que oferece serviço de coworking não deve figurar em polo passivo de ação de consumidor contra prestador de serviço que loca o espaço para o profissional de saúde.

Conforme explica o Dr Marcio Miranda Maia, advogado e sócio no escritório Maia e Anjos, que atuou na causa pelo coworking, também pesou na decisão do juiz que a paciente fez a contratação do serviço por uma rede social pessoal da dentista.

"O coworking não faz parte da relação econômica entre paciente e profissional de saúde, sua atividade é a de prover um espaço de trabalho adequado ao profissional da saúde para que este desenvolva suas atividades. Este tipo de atividade não gere a atividade de saúde, não coordena a atividade do profissional da saúde e não obtém lucros sobre esta relação que se estabelece diretamente entre profissional e paciente. Desta forma, o coworking não tem e nem poderia ter qualquer responsabilidade sobre os atendimentos de saúde realizados em suas dependências ", explica o Dr Marcio Miranda Maia.

Ainda conforme o advogado, o ganho da causa abre um precedente interessante e que ajudará a nortear novas decisões no futuro. "Promissor, o setor de coworkings de saúde está crescendo e decisões como essa são importantes quando novas causas forem julgadas. Também colabora com a profissionalização do setor como um todo, delimitando direitos e deveres das partes", encerra o advogado.

