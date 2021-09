COYO et Smarp unissent leurs forces pour former un top 5 mondial des fournisseurs de logiciels dans l'espace de communication et d'engagement des employés

HAMBOURG, Allemagne, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- COYO et Smarp ont annoncé qu'ils fusionneraient les deux sociétés SaaS. L'organisation combinée desservira les moyennes et grandes entreprises à partir de bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Finlande, avec des clients comme Salesforce, Google, Amazon, DHL, Deutsche Bahn et E.ON.

En combinant le portefeuille de communication et de représentation des employés de Smarp avec l'intranet social de COYO et l'offre de mobilisation des employés, le nouvel acteur s'attaquera aux défis d'une main-d'œuvre de plus en plus mobile et à la façon dont les entreprises peuvent gérer efficacement le changement tout en maintenant l'engagement et la motivation de leurs employés.

La pandémie de COVID-19 a stimulé la demande de solutions numériques en milieu de travail. Les deux sociétés ont connu une croissance à deux chiffres au cours des trois dernières années, avec une liste combinée de plus de 700 entreprises de diverses industries. Les clients de Smarp et de COYO bénéficieront d'un portefeuille étendu qui comprend la communication multicanal, l'intranet social, les sondages auprès des employés, la défense des intérêts des employés et un marché pour les widgets et les connecteurs. Pour l'instant, Smarp et COYO continueront de fonctionner sous leurs marques actuelles. Le développement de produits et la vente des deux plateformes se poursuivront.

La transaction a été soutenue par Marlin Equity Partners, une société d'investissement mondiale dont le capital sous gestion s'élève à plus de 7,6 milliards de dollars. Dans le même temps, la direction et les fondateurs de Smarp et de COYO ainsi que le plus grand investisseur de Smarp, Nauta Capital de Londres, investiront dans la nouvelle société.

Jan Marius Marquardt, PDG et fondateur de COYO, explique :

« Nous sommes tout à fait enthousiastes à l'idée d'unir nos forces, car les entreprises mondiales n'ont jamais montré un plus grand besoin de stimuler l'engagement des employés pendant une pandémie et bien que leur transformation numérique ne soit pas encore terminée. Nos deux entreprises ont à la fois besoin et la possibilité de former un leader mondial en s'appuyant sur l'expérience combinée que nous pouvons apporter. »

Roope Heinilä, PDG et fondateur de Smarp, déclare :

« COYO et Marlin sont d'excellents partenaires pour faire avancer notre vision commune grâce à la compatibilité de nos produits. Ce fut également un plaisir de voir à quel point nos cultures d'entreprise s'intègrent bien. »

« Grâce à notre offre élargie, nous sommes en mesure de servir nos clients au niveau de l'entreprise d'une manière encore plus diversifiée en Europe et en Amérique du Nord. Je crois fermement que nos clients obtiendront une valeur ajoutée importante en combinant l'intranet social de COYO et les sondages auprès des employés avec les compétences de base de Smarp en matière de communications avec les employés et de défense des intérêts des employés. »

- Référence croisée : La photo est disponible sur AP Images ( http://www.apimages.com ) -

À propos de COYO

COYO est la plateforme de communication à 360° pour les employés qui renforce la collaboration, la motivation et la culture dans les organisations. Avec la combinaison d'un intranet social et d'une application sociale pour les employés, les entreprises rejoignent tous les employés et soutiennent activement les échanges. En tant que fournisseur allemand de premier plan de logiciels de communication pour les employés dont le siège est à Hambourg, COYO offre aux entreprises une solution intuitive et centralisée qui permet d'atteindre facilement tous les employés, d'améliorer la communication interne et de promouvoir une culture de rétroaction. COYO permet un canal de communication indépendant du dispositif et de l'emplacement - pour toutes les informations relatives à l'entreprise et les échanges sociaux. Du fonctionnement des hôpitaux au transport de passagers : plus d'un million d'utilisateurs d'entreprises telles que Ritter Sport, Deutsche Bahn, Asklepios et E.ON ont déjà trouvé leur maison numérique dans COYO.

De plus amples renseignements sont disponibles sur www.coyoapp.com .

À propos de Smarp

Smarp est la première plateforme de communication mobile pour les employés qui aide les entreprises à établir de solides relations bilatérales avec leurs employés, qu'ils soient à leur bureau ou en déplacement. La plateforme fournit automatiquement du contenu pertinent et personnalisé à chaque employé par l'intermédiaire de la plateforme, du support ou du canal qu'il préfère. Il s'agit d'une solution unique permettant aux entreprises de favoriser l'harmonisation, la productivité et l'engagement grâce à des communications efficaces. Après sa création en 2011, Smarp a aidé plus de 300 entreprises à transformer leur façon de communiquer et de partager du contenu. Les 20 premiers clients de Smarp représentent à eux seuls plus de 4 millions d'employés dans le monde. Pour savoir pourquoi des entreprises comme Amazon, Marriott, L'Oréal, Pfizer, Bayer et bien d'autres utilisent Smarp, visitez www.smarp.com .

Contact presse

Sarah Mag

COYO GmbH

[email protected]

+49 171 27 83 772

Sarah Schrödel

PIABO PR GmbH

[email protected]

+49 174 176 37 38

Jenny Tallholm

Smarp

+358 46 923 5388

SOURCE COYO GmbH