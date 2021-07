Cozycozy.com, le moteur de recherche qui révolutionne la recherche d'hébergements se déploie dans 50 pays

Le service unique au monde qui permet d'accéder, en une seule recherche, à TOUTES les solutions d'hébergement au meilleur prix se renforce à l'international en ouvrant son service dans 50 pays parmi lesquels les Etats-Unis, la Russie, le Brésil, l'Australie, l'Inde ou encore le Mexique.

PARIS, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Rechercher un hébergement sur internet tient toujours du véritable casse-tête : multitude de sites, multitude de possibilités, multitude de prix. S'y retrouver est extrêmement complexe et très chronophage. Et au final, il est difficile d'être sûr d'avoir opté pour la meilleure offre.

Le moteur de recherche qui recense l'ensemble des solutions d'hébergement existantes, de manière impartiale et transparente, se déploie donc à l'international. Que l'on soit en France ou ailleurs, que l'on cherche une chambre d'hôtel, une location d'appartement ou de maison, un bateau, un lit dans une auberge de jeunesse, un hébergement atypique (tipi, yourte, cabane dans les arbres,…) ou même plus traditionnel (chalet, gîte, riad, camping,…), toutes les solutions sont accessibles via cozycozy.com , qui propose la plus grande diversité d'hébergements au monde. En un seul clic, le voyageur peut trouver son hébergement idéal, toujours au meilleur prix, parmi des centaines de sites spécialisés tels que Booking.com, Airbnb, Abritel, Gîtes de France, Accor, Hotels.com, Expedia… et bien d'autres encore : cozycozy.com intègre plus de 15 millions d'hébergements et est le seul à proposer Airbnb.

Grâce à son interface ergonomique et intuitive, cozycozy.com rend la recherche d'hébergement simple et rapide sur ordinateur comme sur mobile et a pour ambition de devenir le nouvel outil indispensable des voyageurs du monde entier! « En 2021 avec le COVID notre outil est plus que jamais utile car il faut pouvoir adapter sa recherche aux contraintes et tout cela souvent à la dernière minute. Avec cozycozy c'est la garantie d'avoir vu toutes les offres. Nous ne manipulons pas, vous ne trouverez jamais sur notre site de "plus que 2 hébergements disponibles" ou de "20 personnes regardent la même offre". En anticipant ou, à la dernière minute, cozycozy sera donc le meilleur outil pour trouver les derniers hébergements disponibles. Il n'est donc pas trop tard pour réserver vos vacances " déclare Guillaume Bril, cofondateur.

A propos de cozycozy.com

Cozycozy.com est le premier moteur de recherche au monde qui permet en une recherche d'accéder à la totalité des hébergements de vacances disponibles, de manière impartiale et transparente. Plus de 15 millions d'hébergements sont accessibles sur la plateforme.

CONTACTS PRESSE : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1572347/CC_qr_code_2x_Logo.jpg

Related Links

http://cozycozy.com



SOURCE Cozycozy.com