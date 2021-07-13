Cozycozy.com -- революционный турагрегатор кардинально изменит поиск отпускного жилья в 50 странах

Уникальный в мире сервис , который позволяет получить доступ ко всем предложениям на отпускное жилье за один поисковый запрос, заявляет о себе на международной арене. Компания открывается в 50 странах, включая Россию, США, Бразилию, Австралию, Индию и Мексику.

ПАРИЖ, 13 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Искать отель или апартаменты, полностью соответствующие вашим ожиданиям, затруднительно. Нужно пролистывать разные сайты, сравнивать предложения и все равно не до конца быть уверенным, что вы приняли правильное решение.

Впервые именно поисковая система находит для вас все существующие предложения на рынке максимально беспристрастно. Ищете ли вы номер в отеле, квартиру или дом, лодку, хостел, нетипичное жилье (замок, юрта, домик на дереве и т. д.) или даже более привычные варианты (шале, кемпинг и т. д.) — все решения доступны на сайте cozycozy.com , который предлагает самое большое в мире разнообразие среди вариантов размещения. Цель проекта заключается в том, чтобы позволить путешественникам свободно сравнивать, фильтровать и сортировать все существующие предложения, чтобы каждый пользователь мог контролировать результаты поиска. Отображаемая цена на сайте всегда является конечной, проект не берет никакую комиссию. Теперь всего за один запрос вы можете найти свое идеальное жилье по лучшей цене среди сотен специализированных сайтов, таких как Booking.com, Airbnb, VRBO, Trip.com, Agoda, Hotels.com, Expedia и многих других — всего более 15 млн активных предложений.

Благодаря понятному интерфейсу cozycozy.com позволит быстро и легко находить жилье как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Компания стремится стать новым главным помощником для всех путешественников. «В случае с cozycozy только пользователь выбирает, на каком сайте он хочет совершить бронирование. Мы не манипулируем и никак не влияем на результаты поиска. Вы никогда не увидите на нашем сайте таких фраз, как: «доступно более 2 вариантов жилья» или «20 человек просматривают ваше предложение». Бронируя заранее или в последнюю минуту, cozycozy станет лучшим инструментом для поиска доступного отпускного жилья. И даже сегодня еще не поздно забронировать отпуск на это лето», — комментирует сооснователь Гийом Бриль.

О компании cozycozy

Первый в мире поисковый сервис, который предоставляет пользователям полный доступ ко всем существующим на рынке вариантам жилья для отпуска абсолютно беспристрастно. На данный момент на сайте доступно 15 млн предложений по всему миру.

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SOURCE Cozycozy.com