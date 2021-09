CP Kelco expande acordo de distribuição com IMCD para o mercado mexicano

ATLANTA, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A CP Kelco, líder global em soluções de ingredientes baseados na natureza, anunciou hoje a expansão de seu acordo de distribuição com a IMCD para atender ao crescente mercado do México. A partir de setembro de 2021, a IMCD será a distribuidora estratégica da empresa no México, em todos os segmentos de mercado de alimentos, além de aplicações de consumo e industriais (C&I), para o portfólio exclusivo de soluções de hidrocolóides e fibras da CP Kelco, incluindo a pectina® GENU, a goma gelana KELCOGEL®, a carragenina GENU®, a goma xantana KELTROL®, a celulose derivada da fermentação CELLULON™ e a mais nova adição, a fibra cítrica NUTRAVA™.

"Temos o prazer de estender nossa aliança de distribuição estratégica com as experientes equipes técnicas, de vendas e atendimento ao cliente da IMCD na América do Norte e no Brasil ao mercado mexicano", disse James Schkade, vice-presidente sênior comercial global da CP Kelco. "À medida que os setores de alimentos, bebidas e cuidados pessoais procuram cada vez mais ingredientes com base natural e convenientes de rótulos para novas formulações de produtos, prevemos um forte crescimento em uma ampla variedade de aplicações. Esperamos colaborar com a IMCD México e o conhecimento local íntimo que eles trazem para atender ao sucesso de nossos clientes e expandir nossa cobertura de mercado."

"Trata-se de abrir um mundo de oportunidades para nossos clientes e a parceria com um comprovado líder em inovação, como a CP Kelco, faz exatamente isso", disse Miguel Ruiseñor, diretor geral da IMCD México. "Nosso relacionamento mais amplo fortalece ainda mais os esforços da IMCD México para oferecer produtos de alto nível e soluções personalizadas. Os especialistas em vendas técnicas da IMCD estão prontos para explorar novas colaborações com nossa base de clientes em constante crescimento no México."

Os ingredientes funcionais e de alta qualidade no portfólio com base em produtos naturais da CP Kelco oferecem estabilização, textura, suspensão e viscosidade para uma variedade de alimentos, bebidas, cuidados pessoais e outras aplicações industriais e de consumo.

Sobre a CP Kelco: Unlocking Nature-Powered Success®

A CP Kelco é uma empresa de soluções de ingredientes com base em produtos naturais, com aproximadamente 90 anos de experiência trabalhando com fabricantes de alimentos, bebidas e produtos de consumo e industriais em todo o mundo. Empregamos inovação de ingredientes e resolução de problemas para desenvolver soluções personalizadas que alavanquem nossas visões regionais, satisfaçam às metas dos fabricantes e atendam às necessidades e preferências do consumidor.

Portfólio exclusivo. Produz uma ampla variedade de ingredientes de alta qualidade, à base de plantas e derivados de fermentação para formular soluções personalizadas.

Excelência técnica. Oferece grande colaboração com uma equipe global de cientistas e especialistas em aplicações, aproveitando nossas instalações regionais de P&D de última geração.

Sustentabilidade. Comprometida em fornecer ingredientes de origem e produção responsável.

Visões de mercado. Entende as tendências do mercado e do consumidor para ajudar os clientes a criar produtos relevantes e inovadores.

Nossas principais linhas de produtos incluem a goma gelana, a pectina, a goma xantana, a carragenina, a goma diutana, a goma de alfarroba refinada, concentrado da proteína do soro do leite microparticulado, celulose derivada da fermentação e nossa mais recente inovação, a fibra cítrica NUTRAVA™. Saiba mais em www.cpkelco.com.

Sobre o IMCD Group

O IMCD Group é líder global de mercado em vendas, marketing e distribuição de produtos químicos e ingredientes especializados. Seus profissionais orientados por resultados oferecem soluções voltadas para o mercado a fornecedores e clientes em toda a EMEA, Américas e Ásia-Pacífico, oferecendo portfólios de produtos abrangentes que vão desde cuidados para a casa, industriais e institucionais, beleza e cuidados pessoais, alimentos e nutrição e produtos farmacêuticos até lubrificantes e energia, revestimentos e construção, materiais avançados e síntese.

O IMCD Group obteve faturamento de EUR 2.775 milhões em 2020, empregando cerca 3.300 funcionários em mais de 50 países. A equipe dedicada de especialistas técnicos e comerciais da IMCD trabalha em estreita parceria para personalizar as melhores soluções da categoria e oferecer valor por meio do conhecimento especializado para cerca de 50 mil clientes e uma gama diversificada de fornecedores de alto nível. As ações do IMCD são negociadas na Euronext, Amsterdã (IMCD).

Para mais informações, acesse www.imcdgroup.com.

