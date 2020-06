CPFL Energia S.A. - Comunicado ao Mercado

CAMPINAS, Brasil, 15 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A CPFL Energia S.A. ("CPFL Energia" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no art. 157, §4° da Lei das S.A. e na Instrução CVM n° 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em complementação ao divulgado no Fato Relevante de 18 de dezembro de 2019 e nos Comunicados ao Mercado de 10 de fevereiro e 08 de maio de 2020, sobre da deslistagem de suas American Depositary Shares (" ADSs ") da New York Stock Exchange (" NYSE "), tendo em vista o cumprimento dos critérios aplicáveis, a Companhia arquivou nesta data perante a U.S. Securities and Exchange Commission (" SEC ") dos Estados Unidos da América (" EUA ") um Form 15F para cancelar seu registro e encerrar suas obrigações de divulgação nos termos do U.S. Securities Exchange Act of 1934 ("Exchange Act").

Com o protocolo deste Form 15F, as obrigações legais da CPFL Energia de realizar divulgações nos termos do Exchange Act estão suspensas e espera-se que o cancelamento de registro se torne eficaz em 90 dias.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações relevantes relativas ao assunto aqui tratado.

Relações com Investidores

Yuehui Pan

+55 (19) 3756-6211

https://cpfl.riweb.com.br

FONTE CPFL Energia S.A.

Related Links

https://cpfl.riweb.com.br



SOURCE CPFL Energia S.A.