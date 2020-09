CPS Energy lança Relatório de Sustentabilidade 2019

"Na CPS Energy, nossa talentosa equipe de mais de 3.100 funcionários dedicados trabalha diligentemente para fornecer serviços de energia acessíveis, confiáveis, resilientes, protetivos, seguros e cada vez mais ambientalmente responsáveis," disse Paula Gold-Williams, presidente e CEO da CPS Energy. "Há décadas, estamos em uma jornada cuidadosamente ponderada para promover melhorias no meio ambiente e em nossa comunidade. Nossa estratégia Flexible PathSM, que inclui o compromisso de reduzir nossas emissões líquidas de carbono em 80% até 2040, demonstra o equilíbrio que precisamos obter para introduzir mais fontes de energia renovável e novas tecnologias, sem deixar de atender nossos clientes de forma confiável, agora e no futuro. Além disso, estamos trabalhando agora para alcançar a neutralidade total de carbono até 2050, em apoio ao Plano de Ação e Adaptação Climática (Climate Action & Adaptation Plan - CAAP) da cidade de San Antonio, endossado por nosso Conselho de Curadores em 26 de agosto de 2019".

Compreendendo a importância da diversidade em todas as frentes – que inclui implementar de forma experiente novas soluções de energia, abraçar mais oportunidades ambientais e garantir que sua equipe permaneça curiosa e flexível –, a CPS Energy orgulha-se do fato de que 60% de seus principais líderes sejam mulheres, negros e pessoas de diversos grupos étnicos. Além disso, os 3.100 membros talentosos da equipe da CPS Energy trabalham dedicadamente todos os dias atendendo San Antonio, Texas, a sétima maior cidade dos Estados Unidos, colaborando, sempre que possível, para a melhoria do meio ambiente.

Seu novo Relatório de Sustentabilidade destaca as diversas realizações da empresa, ao longo de uma jornada de 20 anos, cujo progresso está acelerando em alta velocidade. Suas principais realizações são resumidas da seguinte forma:

Redução de dióxido de carbono (CO 2 ) – A intensidade do carbono está em uma tendência decrescente desde 1980. Com uma combinação cada vez mais diversificada de fontes de energia de gás, carvão, eólica, solar e nuclear, bem como compromissos baseados em valor para a eficiência e conservação de energia do cliente, a CPS Energy reduziu sua taxa de emissão de CO 2 de 2.000 libras por megawatt/hora de geração para 827. A melhoria ocorreu apesar da geração total da concessionária ter quadruplicado de 1980 a 2019, para alimentar uma comunidade economicamente robusta e em crescimento.

Em concordância com seu Flexible Path, a CPS Energy lançará uma Solicitação de Proposta (RFP) no final de 2020 para seu FlexPOWER BundleSM. Ela procurará adicionar até 900 MW de energia solar, 50 MW de armazenamento de bateria e 500 MW de capacidade de reforço adicional, que ajudará a compensar os períodos em que os parques solares não estejam produzindo energia (ou seja, durante mau tempo, à noite, interrupções técnicas etc.). A empresa também está buscando soluções para o FlexSTEPSM, a próxima iteração de programas de economia e conservação de eficiência energética para ajudar a atender às necessidades em constante mutação dos clientes.

Para saber mais sobre a CPS Energy, leia também o Relatório anual 2019-2020.

Sobre a CPS Energy

Fundada em 1860, a CPS Energy é a maior concessionária pública dos EUA, distribuindo energia, gás natural e eletricidade. Ela fornece serviços seguros, confiáveis e competitivos a 860.934 clientes de energia elétrica e 358.495 clientes de gás natural em San Antonio, Texas, e em partes de sete comarcas adjacentes. As faturas de energia combinadas de nossos clientes estão entre as mais baixas entre as 20 maiores cidades do país, tendo gerado, ao mesmo tempo, 8 bilhões de dólares em receitas para a cidade de San Antonio por mais de sete décadas. Como forte parceiro de confiança da comunidade, estamos continuamente focados na criação de empregos, no desenvolvimento econômico e no investimento educacional. Fiéis à nossa filosofia People First (Pessoas em primeiro lugar), estamos capacitados pela nossa habilidosa força de trabalho, cujo comprometimento com a comunidade é demonstrado pelas atividades de voluntariado de nossos funcionários realizadas em benefício da cidade e por programas que visam e agregam valor aos nossos clientes. A CPS Energy está entre as principais compradoras públicas de energia eólica dos EUA, e é a primeira em geração de energia solar no estado do Texas.

