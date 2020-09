CPS Energy publica su informe sobre sostenibilidad de 2019

Empresa de servicios públicos equilibra la "Tried & True with the New" para obtener mayores beneficios para el medioambiente

SAN ANTONIO, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- CPS Energy, la empresa de electricidad y gas natural de propiedad municipal más grande del país, ha publicado su Informe de responsabilidad y sostenibilidad medioambiental de 2019. El informe, que incluye datos correspondientes al año calendario 2019, resalta el enfoque y los resultados que la empresa y la comunidad han logrado juntas. Los logros medioambientales incluyen reducciones significativas en las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de sulfuro (SO 2 ), mercurio (Hg) y partículas en suspensión (PS), además de la reducción del uso de agua y la producción de desperdicios.