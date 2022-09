Crédit Agricole CIB intègre la solution « Cogito » d'Expert System dans son outil d'analyse « PanOptes »

PARIS, September 20, 2018 /PRNewswire/ --

Expert System, éditeur de logiciel d'intelligence artificielle cognitive accompagne Crédit Agricole CIB sur son projet PanOptes visant à l'automatisation de l'analyse et du traitement des flux d'informations publiques ainsi qu'à la gestion des contenus non structurés. PanOptes est un portail web, capitalisant sur l'intelligence collective pour fournir à son utilisateur les informations les plus pertinentes issues de l'analyse sémantique de flux de données publiques. PanOptes tire profit de solutions comme Cogito qui garantissent le traitement sémantique d'importants volumes de contenus textuels provenant de sources variées.

Gautier Sartorius, Chief Information Officer, Titrisation - Marchés de Capitaux chez Crédit Agricole CIB et porteur du projet PanOptes depuis l'origine, précise « Expert System était un véritable accélérateur pour le projet. La facilité de la mise en œuvre du premier pilote a permis de présenter rapidement les fonctionnalités et démontrer aux collaborateurs la valeur ajoutée de la technologie Cogito. Notamment, la brique média topic capable de dégager en temps réel des tendances globales du flux de presse a immédiatement produit une forte impression. La force de Cogito réside dans la rapidité de mise en application, la facilité de déploiement et la richesse du lexique et du système de classification prêts à l'emploi dès le lancement. »

La technologie Cogito, fondée sur des algorithmes d'intelligence artificielle cognitive de traitement automatisé de l'information, est partie intégrante de la plateforme PanOptes. Aujourd'hui, la nouvelle solution associe un moteur de recherche sémantique et un agent virtuel capables de comprendre avec précision le contenu des sources d'informations afin de les catégoriser, détecter les opinions et établir une classification selon le sujet ou la localisation géographique, en s'appuyant notamment sur des techniques d'analyse linguistique multilingue.

« Grâce à la flexibilité des outils, nous faisons évoluer constamment les fonctionnalités selon les retours des utilisateurs pilotes. Les collaborateurs sont enthousiastes d'une telle démarche. » ajoute Gautier Sartorius.

« Nous sommes fiers du travail accompli en commun avec Crédit Agricole CIB au service de l'innovation » conclut Alain Biancardi, VP Sales et Marketing d'Expert System. « Notre logiciel Cogito, plus qu'un ensemble d'algorithmes d'analyse sémantique et de traitement de texte, est un outil qui facilite le partage de la connaissance et sa gestion collaborative.»

Expert System (EXSY: MIL) est un leader en Intelligence Artificielle appliquée au texte. Sa plate-forme phare Cogito®, basée sur une association unique de technologie sémantique et d'apprentissage automatique, extrait la connaissance exploitable issue d'informations internes et externes et automatise les processus intensifs de traitement de l'information. Cogito® aide les entreprises à déployer une automatisation cognitive pour accélérer les processus métiers, améliorer la gestion de l'information et permet de prendre de meilleures décisions. Les solutions d'Expert System sont largement utilisées dans les médias, le service client, la conformité, l'atténuation des risques liés aux tiers et les applications de renseignement. De nombreuses organisations issues de secteurs d'activités vairés font confiance à Expert System dans le monde entier : AFP, APEC, Crédit Agricole, EDF, Sanofi, BASF, Bayer, Bloomberg BNA, BNP Paribas, Chevron, Clarivate, Eli Lilly, Gannett, Generali, FMI, Lloyd's de Londres, Ministère de l'Agriculture des États-Unis, Ministère de la Justice des États-Unis et Zurich Insurance Group.

