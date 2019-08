CR2 permet d'utiliser Access Bank avec la solution de commutation de cartes et de distributeurs automatiques de BankWorld

Le projet offre des opportunités de revenus, un contrôle accru et des économies de coûts à long terme à mesure que la banque migre ses guichets automatiques vers la plateforme

LAGOS, Nigeria, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- Suite au déploiement de la solution BankWorld proposée par CR2, le chef de file africain des services bancaires par canal, Access Bank a mené à bien la migration de ses guichets automatiques vers la solution de commutation de cartes et de distributeurs automatiques de CR2. Avec la plus grande base de clients au Nigeria, Access Bank est l'émetteur majeur de cartes du pays, avec plus de 3 000 distributeurs automatiques de billets, ce qui rend CR2 responsable du plus grand réseau de distributeurs automatiques de billets du pays.

Ce projet clé, qui inclura également la migration de son système de gestion de cartes, vise à fournir de nouvelles opportunités de revenus, un contrôle accru et des économies de coûts significatives pour la banque.

La plateforme CR2 BankWorld, qui prend en charge l'intégralité de la localisation requise pour le marché nigérian des systèmes et services de paiement, est complètement certifiée pour l'émission et l'acquisition de cartes Verve. CR2 est l'un des deux seuls fournisseurs de commutateurs à exploiter un réseau de distributeurs automatiques pour les banques du Nigeria. Access Bank dispose désormais de la solution la plus économique et la plus évolutive pour la commutation de cartes et la gestion des guichets automatiques.

La position de la banque sur le marché est enviable. Depuis sa fusion avec Diamond Bank en avril 2019, Access Bank est devenue la plus grande banque de détail d'Afrique.

À propos de CR2

CR2 est une société internationale privée et indépendante de progiciels bancaires, qui fournit des produits spécialisés au secteur bancaire dans plus de 60 pays partout dans le monde. Fondée en 1997 et constituée en Irlande, elle propose des canaux numériques et de distributeurs automatiques offrant des services personnalisés fondés sur une plateforme bancaire numérique omnicanale intégrée appelée BankWorld. Basé à Dublin, en Irlande, la société CR2 possède un réseau de bureaux internationaux à Londres, à Lagos, au Caire, à Amman, à Dubaï, au Bangalore et à Perth.

Contact :

