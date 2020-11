Cra-Z-Art eröffnet internationales Vertriebsbüro in Europa

Die Niederlassung mit Sitz in Manchester, England, wird von Oliver Williams, einem erfahrenen Vertriebsmanager der Branche, geleitet.

RANDOLPH, N.J., 10. November 2020 /PRNewswire/ -- Cra-Z-Art, ein führender Hersteller von trendigem Spielzeug, Bastelsets, Puzzles und Schulbedarf, gab heute die Eröffnung seines ersten internationalen Vertriebsbüros in Manchester, England, bekannt. Die Niederlassung wird von Oliver Williams geleitet, einem langjährigen Vertriebsleiter der Spielzeugindustrie, der im Juli dieses Jahres als Mitarbeiter gewonnen wurde. Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen ein stetiges internationales Wachstum verzeichnet und die neue Niederlassung dazu beitragen wird, neue und bestehende Geschäftsbeziehungen zu unterstützen und zu pflegen.

Die im Stadtzentrum von Manchester gelegene Niederlassung von Cra-Z-Art wird alle international ausgerichteten Verkaufs-, Marketing- und Verwaltungsaktivitäten unterstützen. Im Ausstellungsraum werden über 200 speziell ausgewählte Produkte ausgestellt, eine Mischung aus Trendtiteln, beliebten Evergreens, lizenzierten und nicht lizenzierten Produkten, MINT-Lernaktivitäten, die sich alle durch kreatives, phantasievolles Spiel auszeichnen.

Cra-Z-Art, mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, produziert und vermarktet weltweit so beliebte Spielzeugartikel wie Arts and Craft Kits, Kodak Puzzles, Künstlerbedarf, Cra-Z-Loom, Softee Dough, The Real Cotton Candy Maker, Shimmer 'n Sparkle Girls Activity Kits und Nickelodeon Compounds. Die Artikel sind sowohl bei großen Einzelhändlern als auch in Fachgeschäften erhältlich. Das Unternehmen verkauft auch Artikel auf seiner Website www.cra-z-art.com.

Cra-Z-Art wurde 2008 von Lawrence Rosen, einem Spielzeugunternehmer der dritten Generation und Veteran der Spielzeugindustrie, gegründet. Er ist als leidenschaftlicher und kreativer Mensch für Produkt- und Verpackungsideen bekannt. Nachdem er den Verkauf des ehemaligen Spielzeugunternehmens seiner Familie erfolgreich geleitet hatte, stellte Larry, wie Lawrence Rosen auch genannt wird, fest, dass er der Branche, die er liebte, nicht fernbleiben konnte, und gründete Cra-Z-Art – die Familie ist seit über 97 Jahren in der Spielzeugindustrie tätig. Das Unternehmen verzeichnete ein rasches Umsatzwachstum und wurde zu einem führenden Anbieter von trendigen Spielzeug- und Schulbedarfsartikeln. Insgesamt hat Lawrence Rosen während seiner illustren Karriere Spielzeugartikel im Wert von mehreren Milliarden Dollar verkauft. Auf internationaler Ebene hat Cra-Z-Art bereits eine Reihe starker Vertriebspartnerschaften geschmiedet, wobei dieser Schritt eine zusätzliche Investition darstellt. Cra-Z-Art wird internationalen Kunden für China die Konsolidierung aller Marken unter einem Dach anbieten. Die Artikel werden zu marktführenden Preisen erhältlich sein, ohne dass dabei Mindestbestellmengen erforderlich sind.

„Wir freuen uns über die Eröffnung unseres neuen internationalen Vertriebsbüros und Ausstellungsraums in Manchester (Großbritannien), wo sich viele unserer wichtigen strategischen Partner befinden. Die europäische Niederlassung wird das Wachstum der vielen Marken im Portfolio von Cra-Z-Art unterstützen. Wir sind entschlossen, Einzelhandels- und Vertriebspartner nach Kräften zu unterstützen. Die Einrichtung einer ständigen Vertretung in Europa ist ein Zeichen unseres Engagements, das Wachstum unseres internationalen Marktes zu fördern. Olivers Enthusiasmus, seine enorme Erfahrung im Bereich Spielzeug, sein Wissen über internationale Märkte und seine Einsichten als ehemaliger Markeninhaber und Geschäftsinhaber machen ihn zu einem großartigen Partner für unser Team. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam Cra-Z-Art auf internationaler Ebene zu neuen Stärken führen werden", sagte L. Rosen.

„Wir unterzeichnen mehr internationale Lizenzvereinbarungen und liefern vielfältigere, innovativere Produkte als je zuvor. Die Unterstützung unserer internationalen Partner durch ein engagiertes internationales Verkaufs- und Marketingteam wird unser Geschäft ausbauen und neue Möglichkeiten erschließen. Als eine der weltweit führenden Marken in den Bereichen Arts and Crafts, Compounds, Schreibwaren, Puzzles, lizenzierte und nicht lizenzierte Waren glauben wir, dass wir eine Menge zu bieten haben. Die Einrichtung einer ständigen Vertretung in Europa ist ein Zeichen unseres Engagements, das Wachstum unseres internationalen Marktes zu fördern", ergänzte Nellie Mahabir, CEO von Cra-Z-Art

Auf seine Berufung zum VP of International Sales reagierte Oliver Williams mit den Worten: „Was die Chancen angeht, ist dies das Beste, was es gibt! Ich habe mitverfolgt, wie Cra-Z-Art ein Erfolgsprodukt nach dem anderen auf den Markt brachte. Die Schnelligkeit der Markteinführung, die Qualität der Produkte und der Umfang der Angebote von Cra-Z-Art waren schon immer beeindruckend. Seite meinem Wechsel sehe ich, wie Energie und Leidenschaft im gesamten Unternehmen vorhanden sind, von Larry und Nellie bis hin zu den verschiedenen Teams und Abteilungen, die zusammen Cra-Z-Art bilden. Ich bin sowohl demütig als auch begeistert, die Chance zu haben, mit einem so fähigen Team zusammenzuarbeiten, und ich kann es kaum erwarten, zum Erfolg von Cra-Z-Art und seinen Partnern gleichermaßen beizutragen."

Die Niederlassung in Manchester, England, ist derzeit geöffnet.

Informationen zu CRA-Z-ART

CRA-Z-ART, mit Sitz in Randolph, NJ, (USA) bietet originelle, kreative, aufregende und trendige Produkte aus den Bereichen Freizeit, Spielzeug, Kunst und Schreibwaren an. Das Führungsteam von CRA-Z-ART verfügt über mehr als 120 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Schreibwaren und Freizeitprodukten. Bei CRA-Z-ART verstehen wir die Bedürfnisse des Einzelhändlers und die Wünsche unserer Verbraucher genau. Wir setzen uns täglich dafür ein....Immer kreativ sein! Besuchen Sie www.cra-z-art.com, um mehr zu erfahren.

