Cra-Z-Art ouvre un bureau de vente international en Europe

RANDOLPH, NEW JERSEY, 10 novembre, 2020 /PRNewswire/ -- Cra-Z-Art, un fabricant de premier plan et leader dans le domaine des fournitures scolaires, puzzles, kits de loisirs créatifs et de jouets à la mode, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier bureau de vente international à Manchester, en Angleterre. La succursale est dirigée par Oliver Williams, directeur commercial de longue date dans l'industrie du jouet, qui a été engagé en juillet. Cette annonce intervient alors que l'entreprise connaît une croissance internationale constante. Les nouveaux bureaux contribueront à soutenir et à entretenir les relations commerciales nouvelles et existantes.

Situés dans le centre-ville de Manchester, les bureaux de Cra-Z-Art faciliteront toutes les activités de vente, de marketing et d'administration axées sur l'international. La salle d'exposition présentera plus de 200 produits spécialement sélectionnés, un mélange des titres à la mode, produits favoris, produits sous licence et sans licence, et activités ludiques STEM, le tout mettant en avant des jeux créatifs et imaginatifs.

Cra-Z-Art, dont le siège social est aux États-Unis, produit et commercialise dans le monde entier des jouets populaires tels que des kits de loisirs créatifs, les puzzles Kodak, des fournitures artistiques, la gamme Cra-Z-Loom, la pâte à modeler Softee Dough, la machine à barbe à papa The Real Cotton Candy Maker, les kits d'activité pour filles Shimmer 'n Sparkle et les composés à modeler Nickelodeon. Les articles sont disponibles chez les grands détaillants ainsi que dans les magasins spécialisés. L'entreprise vend également des articles sur son site Web, www.cra-z-art.com.

Cra-Z-Art a été fondé en 2008 par Lawrence Rosen, un entrepreneur de troisième génération et un vétéran de l'industrie du jouet. Il est reconnu pour sa passion et sa créativité en matière de produits et d'idées d'emballage. Après avoir conclu avec succès la vente de l'ancienne entreprise familiale de jouets, Larry a découvert qu'il ne pouvait pas rester à l'écart de l'industrie qu'il aimait, alors il a lancé Cra-Z-Art. Ainsi, cela fait plus de 97 ans que la famille est dans l'industrie du jouet. Les ventes de l'entreprise ont rapidement grimpé, et elle est devenue un leader dans le domaine des fournitures scolaires et des jouets à la mode. Dans l'ensemble, M. Rosen a vendu des milliards de dollars de marchandises en jouets au cours de son illustre carrière. Au niveau international, Cra-Z-Art a déjà forgé un certain nombre de partenariats de distribution solides, et cette nouvelle action représente un investissement supplémentaire. Cra-Z-Art proposera à ses clients internationaux en Chine un rassemblement de toutes les marques sous un même toit. Les articles seront disponibles aux prix dominants du marché sans restrictions de quantité minimale de commande.

« Nous sommes ravis d'ouvrir notre nouveau bureau de vente international et notre salle d'exposition à Manchester (Royaume-Uni), où se trouvent bon nombre de nos principaux partenaires stratégiques. La succursale européenne soutiendra la croissance des nombreuses marques du portefeuille de Cra-Z-Art. Nous nous sommes engagés à soutenir fermement nos partenaires de vente au détail et de distribution. L'établissement d'une base permanente en Europe est un signe de notre engagement à stimuler la croissance de notre marché international. L'enthousiasme d'Oliver, sa vaste expérience en matière de jouets, sa connaissance des marchés internationaux et sa vision en tant qu'ancien propriétaire et directeur de marque en font un atout pour notre équipe. Nous sommes très heureux de l'avoir à bord et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous porterons Cra-Z-Art vers de nouveaux sommets internationaux », a déclaré Rosen.

« Nous signons plus d'accords de licence internationaux et fournissons des produits plus diversifiés et innovants que jamais, en soutenant nos partenaires internationaux avec une équipe de vente et de marketing internationale dédiée, nous développerons notre activité et ouvrirons de nouvelles perspectives. En tant que l'une des plus grandes marques mondiales de loisirs créatifs, de produits composés à modeler, de papeterie, de puzzles, de produits sous licence et sans licence, nous avons le sentiment d'avoir beaucoup à offrir. L'établissement d'une base permanente en Europe est un signe de notre engagement à stimuler la croissance de notre marché international », a ajouté Nellie Mahabir, PDG de Cra-Z-Art.

Lors de son commentaire sur sa nomination en tant que vice-président des ventes internationales, Oliver Williams a fait part de sa réaction : « Il n'y a pas de plus belle opportunité ! J'ai vu Cra-Z-Art lancer des produits à succès les uns après les autres. La rapidité de mise sur le marché, la qualité des produits et l'étendue de l'offre de Cra-Z-Art ont toujours été impressionnantes. En ayant rejoint l'entreprise, je constate que l'énergie et la passion sont présentes dans toute l'entreprise, de Larry et Nellie jusqu'aux différentes équipes et départements qui, ensemble, forment Cra-Z-Art. Je suis à la fois touché et enthousiaste d'avoir la chance de travailler avec une équipe aussi compétente, et j'ai hâte de contribuer au succès de Cra-Z-Art et de ses partenaires. »

La succursale de Manchester, en Angleterre, est actuellement ouverte.

À propos de CRA-Z-ART

CRA-Z-ART, basé à Randolph, dans le New Jersey (USA), propose des activités, des jouets, des objets de création et de papeterie originaux, créatifs, passionnants et à la mode. L'équipe de direction de CRA-Z-ART a plus de 120 ans d'expérience dans la création, la fabrication et la commercialisation de produits de papeterie et de loisirs. Chez CRA-Z-ART, nous comprenons clairement les besoins du détaillant et les désirs de nos consommateurs. Nous mettons chaque jour un point d'honneur à... Rester créatifs ! Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web www.cra-z-art.com.

