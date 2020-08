Cra-Z-Art oznámuje rozšíření licenční smlouvy se značkou Nickelodeon

Firma bude celosvětově zajišťovat výrobu oblíbeného slizu Nickelodeon Slime a modelovacích hmot.

RANDOLPH, New Jersey, 5. srpna 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Cra-Z-Art, špičkový výrobce hraček které letí, výtvarných a školních potřeb, dnes oznámila strategické rozšíření své stávající licenční smlouvy se značkou Nickelodeon a bude pro tuto značku zajišťovat celosvětovou výrobu a distribuci hotového slizu (Slime), sad pro vlastní výrobu slizu (DIY Slime Kits) a modelovacích hmot. Dosud firma prodávala tyto výrobky pouze ve Spojených státech amerických. Výrobky budou vyráběny pod značkou Nickelodeon a budou obsahovat potřeby a ingredience k tomu, aby si děti mohly vyrobit svou vlastní verzi ikonického a milovaného zeleného sajrajtu (Green Goo). Sliz a modelovací hmoty budou rovněž prodávány v předpřipravené podobě, v různých velikostech, vůních, barvách a konzistencích, včetně třpytivých a neonových barev, které svítí v noci.

Sliz (Slime) se u dětí těší velké oblibě a šíří se virálně přes sociální sítě. Firma Cra-Z-Art je známá svým objevováním nejnovějších trendů a rychlým uváděním kvalitních produktů na trh. Firma vyrábí sliz Nickelodeon Slime ve Spojených státech amerických již tři roky.

„Firma Cra-Z-Art je nadšena z rozšíření naší skvělé spolupráce se značkou Nickelodeon a těšíme se na výrobu slizu a dalších modelovacích hmot nejen pro Spojené státy americké, ale i pro globální trhy. Velmi rychle jsme před třemi lety rozpoznali počínající poptávkové šílenství po slizu a uzavřeli jsme s ikonickou značkou Nickelodeon, která s tímto slizem přišla, úspěšné partnerství, na jehož základě obchody ve Spojených státech amerických trhají rekordy a nyní se těšíme na to, že se nám podaří tento úspěch zopakovat i v globálním měřítku! A sliz Nickelodeon Slime a další modelovací hmoty zůstanou i nadále skvělým doplňkem k našim úspěšným segmentům produktů pro výtvarnou výchovu a školství. Stejně jako všechny naše skvělé produkty, i tyto výrobky pomáhají rozvíjet tvořivost a představivost dětí, nabízí jim zábavný svět plný her a podporují STEM učení," řekl Lawrence Rosen, generální ředitel firmy Cra-Z-Art.

„Sliz (Slime) firmy Nickelodeon je synonymem pro dětskou zábavu," řekla Pam Kaufman, prezidentka pro globální spotřebitelské produkty firmy ViacomCBS. „Sliz Slime a hmoty Nickelodeon a Nick Jr jsou univerzálními hračkami a podporují kreativitu a samostatnou hru dětí, což je v současné době velmi důležité. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s firmou Cra-Z-Art a nabídnout tento ikonický zelený sajrajt dětem z celého světa."

Sliz Nickelodeon Slime od firmy Cra-Z-Art a další modelovací hmoty budou na globálních trzích k dispozici již na jaře 2021.

O společnosti CRA-Z-ART

CRA-Z-ART se sídlem ve městě Randolph (New Jersey), nabízí originální, kreativní a vzrušující aktivity, hračky, potřeby pro výtvarnou výchovu a školní potřeby, které frčí. Manažerský tým firmy CRA-Z-ART má více než 120 let zkušeností s navrhováním, výrobou a prodejem papírenského zboží, hraček a dalších produktů pro aktivní zábavu. Ve firmě CRA-Z-ART rozumíme potřebám maloobchodníků i tužbám našich zákazníků. Každý den naplňujeme naše poslání „Kreativita za všech okolností – Always Creative!" Více informací najdete na webové stránce www.cra-z-art.com .

O společnosti ViacomCBS Consumer Products

ViacomCBS Consumer Products (VCP) zajišťuje veškeré licenční a merchandisingové aktivity pro společnost ViacomCBS Inc. (indexNasdaq: VIACA, VIAC), přední globální mediální a zábavní firmu, která vytváří prémiový obsah a služby pro lidi z celého světa. Portfolio ikonických značek, které firma VCP spravuje, zahrnuje, mimo jiné, různé obsahové značky, jako jsou BET, CBS (včetně televizních studií CBS Television Studios a televizní distribuce CBS Television Distribution), Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures a Showtime. Firma VCP nabízí různorodé animované, živé a další programy pro předškoláky, mládež i dospělé a snaží prostřednictvím franšízové spolupráce s ikonickými značkami z celého světa nabízet ty nejkvalitnější pořady a produkty. Firma VCP také online obsah pro televizní stanice CBS a Showtime a provozuje také samostatné značkové elektronické obchody pro značky Star Trek, SpongeBob, South Park a MTV.

