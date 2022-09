Craft.io lauréat des SaaS Awards 2022

Le programme international des Software Awards révèle le nom des lauréats

NEW YORK, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Craft.io a remporté le prix du meilleur produit SaaS pour les entreprises cette semaine lors du programme international des SaaS Awards . Craft.io est une plateforme de gestion de produits de bout en bout qui intègre les meilleures pratiques, permettant aux équipes de prendre des décisions intelligentes sur les produits et de fournir un storytelling convaincant sur les produits. Fondée en 2015, Craft.io est la principale plateforme de gestion de produits que les entreprises choisissent pour concevoir des produits numériques en toute confiance.

Le PDG et co-fondateur de Craft.io , Elad Simon, a déclaré : « C'est un grand honneur d'être lauréat des Saas Awards internationaux, où la concurrence a été féroce cette année. Notre victoire dans la catégorie meilleur produit SaaS d'entreprise confirme le succès de notre mission d'aider les équipes de produits d'entreprise à devenir meilleures dans leur domaine et souligne l'importance de notre plateforme sur le marché. Notre approche visant à simplifier et à rationaliser les processus de gestion des produits permet aux utilisateurs de travailler plus rapidement et plus intelligemment pour lancer les produits numériques que les utilisateurs veulent et dont ils ont réellement besoin. »

La présidente du jury Annabelle Whittall a partagé ses impressions sur la plateforme en déclarant : « Aux SaaS Awards, nous avons été très impressionnés par la Fonctionnalité Guru de Craft.io qui offre aux équipes un accès facilité à des centaines de modèles et d'aperçus des meilleures pratiques. Cela permet aux équipes d'adopter facilement et plus efficacement les meilleures méthodologies de gestion de produits, d'intégrer les nouveaux collaborateurs et d'harmoniser les équipes autour d'une approche commune. Ce produit SaaS de pointe a dépassé les attentes des SaaS Awards cette année. Bravo, Craft.io !

James Williams, chef des opérations pour les Cloud Awards, a déclaré : « Craft.io a bien mérité son prix en proposant quelque chose qui sort véritablement et efficacement du lot dans une catégorie très compétitive. Chaque année, nous sommes fiers d'évaluer les solutions percutantes et les prestations de nos candidats. À chaque édition de ces « Oscars » des logiciels d'entreprise, nous assistons à des innovations de plus en plus passionnantes qui permettent de faire face aux défis et aux changements croissants du monde moderne. »

Ce prix accordé à un produit destiné aux entreprises confirme la prise de conscience croissante que la numérisation nécessite un passage du paradigme de la gestion de projet à celui de la gestion de produit, notamment en ayant recours aux bons outils de transition. C'est là que Craft.io intervient, et c'est pourquoi les juges ont choisi de récompenser cette technologie, qui offre une contribution SaaS majeure pour les entreprises.

Des centaines d'organisations ont participé aux SaaS Awards, avec des candidatures provenant du monde entier, du continent américain à l'Australie en passant par l'Europe et le Moyen-Orient. Consultez la présélection ici : https://www.cloud-awards.com/2022-saas-awards-shortlist/ .

À propos des SaaS Awards

Les SaaS Awards sont un programme apparenté aux Cloud Awards, fondés en 2011. Les SaaS Awards visent à récompenser l'excellence et l'innovation en matière de solutions logicielles. Les catégories vont du meilleur logiciel SaaS pour les entreprises à la meilleure conception UX ou UI pour un produit SaaS.

Les finalistes ont été sélectionnés par un jury composé d'experts internationaux de l'industrie. Pour plus d'informations sur les SaaS Awards, veuillez consulter le site https://www.cloud-awards.com/software-as-a-service-awards/ .

À propos de Craft.io

Fondée en 2015, Craft.io est la plateforme de gestion de produits de prédilection des entreprises qui cherchent à améliorer chaque facette de l'élaboration de produits numériques pour offrir des solutions modernes aux entreprises modernes. Aujourd'hui, notre technologie permet à des milliers de chefs de produit de gérer chaque phase du cycle de vie du produit en toute confiance. Craft.io offre le meilleur des deux mondes : la flexibilité pour vous permettre de travailler à votre façon et les meilleures pratiques intégrées pour vous assurer que vos équipes travaillent à l'élaboration du bon produit et qui évoluent à mesure que le monde qui nous entoure change.

