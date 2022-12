Craig T. Bouchard, pisarz z listy bestsellerów New York Times, ogłasza wyczekiwaną premierę nowej trylogii powieści podczas międzynarodowych targów książki Gaudeamus International Book Fair w Bukareszcie

BUKARESZT, Rumunia, 12 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- w zeszłym tygodniu podczas międzynarodowych targów książki Gaudeamus International Book Fair w Bukareszcie miała miejsce premiera „Soul Ties of Spies" – pierwszej powieści z trylogii „Natalia's Game" autorstwa Craiga T. Boucharda. Pierwsze wydanie książki ukazało się nakładem wydawnictwa Carusel Books. W ramach premiery pozycja ta trafi do sprzedaży w ok. 200 księgarniach i 150 kioskach na terenie całej Rumunii.

Soul Ties of Spies

Autor "The Caterpillar Way" – nowatorski przedsiębiorca, biznesmen i pisarz, którego książka trafiła na listę bestsellerów New York Times – w swojej najnowszej powieści o świecie szpiegów (i nie tylko) bierze na warsztat nowe, dynamiczne rozwijające się gatunki literackie.

„Soul Ties of Spies" szybko wciąga czytelnika w emocjonującą fabułę i wartką akcję. Prowadząc naprzemienną narrację z punktu widzenia dwójki bohaterów – obojga będących szpiegami – Bouchard dynamicznie porusza się po szeregu najaktualniejszych obecnie zagadnień, takich jak fizyka kwantowa, wojna, porządek światowy, geostrategia, przesuwanie się granic państw czy rola służb wywiadowczych.

„Bouchard przedstawia historię legendarnego amerykańskiego szpiega Crew Thomasa – mistrza fizyki kwantowej przemierzającego świat w poszukiwaniu partnera, który pomoże mu przekroczyć ostatnią granicę w świecie szpiegostwa: barierę czasu" – powiedział Catalin Georgescu, dyrektor operacyjny firmy Carusel Books.

Wspólnie z CIA Crew Thomas trafia na pochodzącą z Rumunii Natalię Net, która staje się centralną postacią powieści. Natalia posiada umiejętność świadomego śnienia i pracuje dla rumuńskich służb wywiadowczych (SRI) jako zabójczyni na zlecenie. Dwójka bohaterów wspólnie zyskuje wgląd w przyszłość, zapobiegając globalnej katastrofie. Crew i Natalia uzupełniają się wzajemnie dzięki wyjątkowym zdolnościom kwantowym i silnym więziom duchowym, jakie ich łączą, sprawiając, że „Soul Ties of Spies" to powieść o uniwersalnym wydźwięku. Na końcu książki czytelników czekać będzie zaskoczenie.

Jak dodaje Bouchard: „Motyw przewodni trylogii „Natalia's Game" jest niezwykle aktualny w odniesieniu do współczesnego społeczeństwa, w szczególności w aspekcie panujących w nim obecnie podziałów. Współpraca pomiędzy pochodzącą z Rumunii Natalią Net, generałem Thomasem i rosyjskimi szpiegami dobitnie unaocznia potrzebę podejmowania przez liderów światowych mocarstw wspólnych działań na rzecz dobra ludzkości. Funkcjonujące dziś podziały na świecie są nie do zaakceptowania".

„Soul Ties of Spies" można nabyć na stronach Caruselbooks.ro, Libris.ro, Librarie.net, Elefant.ro, Cartepedia.ro, a także we wszystkich dużych sieciach księgarń na terenie Rumunii, w tym Carturesti, Librariile Alexandria, Diverta, CLB i Compas. Od 14 grudnia książkę będzie można nabyć również w kioskach i salonikach prasowych na terenie całej Rumunii.

Craig T. Bouchard

Craig T. Bouchard jest przedsiębiorcą, znanym biznesmenem i autorem książek z listy bestsellerów New York Times. Bouchard jest współzałożycielem i prezesem zarządu Ecolution kWh – spółki tworzącej nowatorskie rozwiązania z zakresu energii bezemisyjnej na potrzeby światowej branży transportowej – a także współprezesem spółki Space Railway Corporation. Swoją pierwszą książkę – zatytułowaną „America for Sale" – wydał w 2009 r. Druga pozycja jego autorstwa, która ukazała się w 2013 r. pod tytułem "The Caterpillar Way: Lessons in Leadership, Growth and Shareholder Value", zajęła pierwsze miejsce na liście bestsellerów księgarni Barnes & Noble, a także uplasowała się na prestiżowej ósmej pozycji listy bestsellerów New York Times w kategorii książek o tematyce biznesowej. www.CraigBouchard.com

