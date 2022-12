-Creación de la empresa NV Gotion en Tailandia, y Gotion planea establecer una base de exportación de baterías en los países de la ASEAN.

HEFEI, China, 15 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 15 de diciembre, Gotion High-tech firmó un acuerdo de cooperación con Nuovo Plus, del grupo tailandés PTT, para crear una empresa conjunta denominada Thailand's NV Gotion Co., LTD (por determinar, NV Gotion para abreviar). La empresa conjunta se centra en el diseño, desarrollo, fabricación, venta y exportación de módulos de baterías y productos de pack, y tiene como objetivo explorar el mercado de nuevas energías de la ASEAN y construir una base de exportación de baterías en la ASEAN. El Grupo PTT es la mayor empresa energética y petroquímica de Tailandia, controlada por el Estado. La asociación ayudará a Tailandia a lograr la electrificación total y cero emisiones netas de carbono para 2065.

Online signing ceremony site

Ese mismo día por la mañana, las dos partes firmaron el acuerdo por videoconferencia. El Director de Nuevos Negocios e Infraestructuras del Grupo PTT y Presidente del Consejo de Nuovo Plus, Buranin Rattanasombat, y el Presidente de Gotion High Tech, Li Zhen, asistieron a la reunión y presenciaron la ceremonia.

Según el acuerdo, Gotion Singapore PTE. Ltd. de Gotion High-tech ha iniciado una cooperación estratégica con Nuovo Plus Co., LTD del grupo PTT con sede en Tailandia, y tiene previsto establecer Tailandia NV Gotion Co. Ltd. ("NV Gotion") en el Corredor Económico Oriental (EEC) de Tailandia. El ámbito de negocio de la empresa conjunta incluye el diseño, desarrollo, validación y fabricación de módulos y paquetes de baterías, así como sistemas de gestión de baterías para una amplia gama de vehículos y sistemas de almacenamiento de energía. NV Gotion tiene previsto construir una línea de producción de baterías de iones de litio en el EEC. Para el cuarto trimestre de 2023, se espera que la primera fase de la línea de producción entre en funcionamiento y proporcione productos de baterías de alta calidad al mercado. NV Gotion explorará activamente nuevos mercados energéticos en los estados miembros de la ASEAN al tiempo que realiza la fabricación local de baterías y el desarrollo del mercado en Tailandia. Se compromete a construir la base de exportación de baterías de la ASEAN.

Acerca de Gotion High-tech

Gotion High-tech es un proveedor líder mundial de nuevas soluciones energéticas. Se centra en la I+D, producción y venta de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y baterías ESS, y se sitúa entre los primeros de China y del mercado mundial en términos de fuerza integral. Gotion High-tech cuenta en la actualidad con más de 14 bases de fabricación de baterías a escala gigante en todo el mundo. Y con 5 bases de materiales para baterías, su negocio también abarca toda la cadena de suministro de baterías, desde la fase inicial hasta la final, incluido el reciclaje de baterías.

