Creality bierze udział w konferencji prasowej poświęconej projektowi robotyki kosmicznej

Przedstawiciele wysokiego szczebla z Brazylii i Chin wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej dobru publicznemu.

BRASILIA, Brazylia, 8 września 2021 r. /PRNewswire/ -- 8 września 2021 r. Creality oficjalnie przystąpiło do partnerstwa na rzecz realizacji projektu robotyki kosmicznej realizowanego przez Brazylijski Narodowy Fundusz Rozwoju Edukacji (FNDE) we współpracy z Uniwersytetem w Brasilii (UnB) oraz przy wsparciu instytucjonalnym brazylijskiego Ministerstwa Nauki, Technologii i Innowacji (MCTI) i za pośrednictwem Brazylijskiej Agencji Kosmicznej (AEB). Oficjalną informację o projekcie przekazano w trakcie transmisji online, w której uczestniczyli głowni beneficjenci projektu - nauczyciele i uczniowie z całego kraju. Ambasada Chin w Brazylii powołała przedstawiciela, który wziął udział w transmisji poświęconej zachęceniu dzieci z regionu do realizowania ich kosmicznych marzeń z wykorzystaniem technologii 3D.