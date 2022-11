Creality fez sua estreia na CIIE 2022, apresentando a tecnologia de impressão 3D para facilitar o comércio e as comunicações entre a China e o Brasil

SHENZHEN, China, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A quinta China International Import Expo (CIIE), que teve início oficialmente em Xangai em 5 de novembro, atraiu 145 países, regiões e organizações internacionais para participar do evento, criando oportunidades para empresas do mundo todo apresentarem seus produtos e facilitarem as comunicações. A Creality, pioneira global em impressão 3D, participou pela primeira vez da CIIE e apresentou a impressora 3D totalmente fechada Sermoon V1 para a área de Comércio de Serviços da CIIE, demonstrando o poder da tecnologia de impressão 3D e seu potencial de aplicação em educação, saúde e outros setores.

Chen Yongcan e Wilson Miguel apertaram juntos o botão de ligar da Sermoon V1. (PRNewsfoto/CREALITY 3D)

Às 20h (GMT+8) do dia 5 de novembro, convidados da China e do Brasil apertaram o botão de ligar da Sermoon V1, anunciando a abertura do Pavilhão do Brasil na CIIE. A cerimônia de abertura foi organizada pelo Consulado Geral da China no Rio de Janeiro. Chen Yongcan, vice-Cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Wilson Miguel, prefeito de Duque de Caxias, Wu Yang, chefe distrital de Nansha, Guangzhou, Luiz Augusto Neves, presidente do Conselho de Negócios Brasil-China, Zhuang Yan, executivo do Departamento de Recrutamento de Expositores do China International Import Expo Bureau, Jimmy Xiao, gerente nacional da Creality no Brasil, e mais de 200 representantes chineses e brasileiros de empresas e governos participaram do evento no Rio de Janeiro, em Xangai e em Guangzhou.

As impressoras 3D Sermoon V1 foram lançadas simultaneamente no Rio de Janeiro, em Xangai e em Guangzhou, fazendo a impressão 3D de três moedas comemorativas que representam os laços estreitos entre Nansha e Duque de Caxias e a amizade entre a China e o Brasil.

Steven Han, diretor de marketing da Creality, disse: "O lançamento simultâneo das impressoras 3D da Creality em Xangai, em Guangzhou e no Rio de Janeiro não só promove a amizade entre a China e o Brasil, mas também acelera a economia e o comércio sino-brasileiros, principalmente o desenvolvimento da tecnologia de impressão 3D nos dois países, o que contribui para a construção de uma economia mundial aberta."

Compromisso da Creality com o setor da educação do Brasil

A Creality havia investido fortemente no Brasil muito antes de sua estreia na CIIE, cooperando com instituições oficiais e acadêmicas brasileiras. Em setembro de 2021, a Creality fez parceria com a Universidade de Brasília para lançar o projeto Space Robotics com o objetivo de tornar a impressão 3D e a robótica mais inclusivos aos alunos do Brasil. O projeto foi totalmente apoiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Brasil e pela Agência Espacial Brasileira.

Como patrocinadora exclusiva em impressão 3D do projeto, a Creality doou cerca de 250 impressoras 3D Ender-3 para 250 escolas brasileiras para treinamentos em impressão 3D e trabalhos de impressão de robótica espacial. Espera-se que o projeto beneficie um milhão de jovens no Brasil até o final de 2022, ajudando-os a realizar seus sonhos com a impressão 3D.

A Sermoon V1, que foi apresentada na cerimônia de abertura, é uma impressora 3D totalmente fechada que está sendo amplamente promovida no setor de educação do Brasil. Ela é segura e fácil de usar e imprime de forma silenciosa. Jimmy Xiao, gerente nacional da Creality no Brasil, disse: "No futuro, a Creality realizará mais programas e atividades no Brasil para promover mais talentos de impressão 3D e apresentar a impressão 3D a mais comunidades e escolas. Por meio de nosso esforço, queremos que as pessoas saibam que as impressoras 3D não são só máquinas, mas algo que pode capacitá-las a revelar possibilidades ilimitadas."

A Sermoon V1 ficou em exposição durante a CIIE de 5 a 10 de novembro:

Estande presencial da Creality: 8.2 Trade in Services B1-02

Estande on-line Metaverse Creality:meta.riomont2022.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.

Fundada em Shenzhen, a Creality é pioneira global no setor de impressão 3D e dedica-se à pesquisa, projeto e produção de impressoras 3D de classe profissional e de consumo e acessórios de impressão 3D. Com uma filosofia centrada no usuário, a Creality ampliou sua atuação para mais de 192 países e regiões do mundo, apresentando conceitos de impressão 3D a residências, escolas, oficinas, fábricas e instituições acadêmicas e impulsionando a digitalização na fabricação, educação, saúde, arquitetura e muitas outras áreas.

Comprometida em se tornar uma evangelista de impressão 3D, a Creality continua em busca de tecnologias de ponta e oferecendo uma experiência de primeira linha a usuários individuais e empresas. Para mais informações: www.creality.com.

Contato para a imprensa:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1948745/Chen_Yongcan_Wilson_Miguel_jointly_pressed_start_button_Sermoon_V1.jpg

FONTE CREALITY 3D

SOURCE CREALITY 3D