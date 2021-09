Creality participa da coletiva de imprensa do projeto Robótica Espacial

A Creality, fabricante profissional de impressoras 3D, é especializada na integração de pesquisa de software de impressão 3D, projeto de impressora 3D e distribuição e revenda de impressoras 3D como um todo.

A empresa agora se tornou uma marca reconhecida que tem mais de 1,6 milhão de usuários em todo o mundo, cujo envio anual ultrapassa 1,2 milhão de unidades e cujo crescimento nunca para. Com mais de 1.000 membros profissionais de P&D e mais de 100 patentes principais de direitos de propriedade intelectual independentes, a Creality ainda não está satisfeita.

Não satisfeita em ser apenas um gigante empresarial, a Creality está se desenvolvendo para realizar um sonho maior, sua missão explicou bem nesse ponto - Criar realidade, alcançar sonhos! - como uma missão sempre com isso em mente, transmitindo a essência como um evangelista e possibilitando que as pessoas aproveitem a conveniência da tecnologia de impressão 3D.

O interessante projeto Robótica Espacial percorrerá mais de 11 mil quilômetros, passando por 150 cidades no Brasil

Todo o projeto durará quatro meses, de agosto a dezembro. Duzentos e cinquenta escolas em 150 cidades em todo o país receberão as impressoras 3D patrocinadas pela Creality, e mais de 25 escolas serão visitadas pela unidade TECNOMOB, um caminhão transformado em laboratório móvel. No curso, cada escola participante recebe pessoas licenciadas para utilizar a plataforma educacional, a ser baixada nos celulares, computadores ou tablets dos alunos. Com essa ferramenta totalmente interativa, os alunos aprendem como montar seus próprios robôs, na tela do dispositivo, e também aprendem sobre a missão Artemis da NASA, que serve de base para o aplicativo de ensino de robótica.

Mais do que um projeto único: a Creality está dando as boas-vindas a ainda mais cooperação para o bem-estar público

Devido à falta de máquinas e educação, a tecnologia 3D ainda é uma área remota na maioria dos países, embora esteja listada, de forma promissora, como uma tecnologia essencial que pode mudar o mundo todo. Isso é exatamente o que a Creality busca quando realiza atividades para o benefício público. Nos últimos sete anos, a Creality defendeu abertamente a popularização da tecnologia de impressão 3D para jovens em todo o mundo, ajudando o máximo possível estudantes carentes, imprimindo membros protéticos para crianças com diferença entre membros na África e abrindo as portas do design para jovens designers. Como uma empresa de inovação tecnológica, a Creality tem transmitido a essência da tecnologia de impressão 3D como os evangelistas, para que cada residência possa aproveitar a conveniência proporcionada pela ciência e tecnologia.

Até o momento, as impressoras 3D da Creality já tiveram boa reputação entre seus usuários, e a marca também é bastante apoiada pela maioria dos amantes da impressão 3D. No entanto, o princípio de ajudar mais pessoas necessitadas nunca para. O projeto Robótica Espacial no Brasil é apenas o começo. No futuro, a Creality gostaria de trabalhar com qualquer organização de qualquer país para transmitir o espírito de bem-estar público, assim como popularizar a tecnologia 3D para criar um mundo melhor.

FONTE CREALITY

