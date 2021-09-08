Creality принимает участие в пресс-конференции по проекту Space Robotics Project

Китайская компания Creality, выпускающая 3D-принтеры, занимается исследованиями в области программного обеспечения для 3D-печати, проектированием 3D-принтеров, а также сбытом и вторичными продажами 3D-принтеров.

В настоящее время компания превратилась в широко известный бренд, насчитывающий более 1,6 миллиона пользователей по всему миру. Ее ежегодный объем поставок превышает 1,2 миллиона единиц продукции и продолжает расти. Компания, насчитывающая свыше 1000 профессионалов, занимающихся научными исследованиями и прикладными разработками, и зарегистрировавшая более 100 основных патентов на изобретения, подтверждающих ее права на интеллектуальную собственность, не собирается останавливаться на достигнутом.

Не довольствуясь статусом бизнес-гиганта, компания Creality выполняет более высокую миссию, суть которой в сжатой форме выражена в девизе «Создавать реальность, осуществлять мечты!». Компания всегда помнит об этой миссии, распространяя информацию о преимуществах использования технологий 3D-печати и делая их более доступными для населения.

Передвижной проект Space Robotics Project покроет расстояние более чем в 11 000 км и охватит 150 бразильских городов

Осуществление проекта в общей сложности займет 4 месяца с августа по декабрь. В рамках этого захватывающего проекта, главным спонсором которого выступает компания Creality, 250 школ в 150 городах по всей стране получат 3D-принтеры; кроме того, запланировано посещение более 25 школ передвижной лабораторией 3D-печати TECNOMOB. Каждая участвующая в проекте школа получит лицензию на использование образовательной платформы, которую учащиеся смогут загрузить на мобильные телефоны, компьютеры или планшеты. С помощью этого полностью интерактивного инструмента учащиеся научатся собирать собственных роботов на экране своих устройств, а также познакомятся с космической программой НАСА «Артемида», которая используется в этом учебном приложении по робототехнике в качестве базового фона.

Не просто единичный проект: Creality приветствует возможности дальнейшего сотрудничества в области развития общественного благосостояния

Из-за отсутствия оборудования и низкого уровня образования, в большинстве стран 3D-технологии пока еще не нашли широкого применения, хотя они и входят в список важнейших технических изобретений, способных изменить мир. Именно ради расширении применения этих инновационных технологий компания Creality и осуществляет свои общественно-полезные проекты. На протяжении последних 7 лет компания Creality занимается популяризацией технологий 3D-печати среди молодежи и школьников по всему миру, спонсируя учащихся из бедных семей, печатая протезы конечностей для африканских детей и открывая перед молодыми дизайнерами двери в мир большого дизайна. Компания Creality, работающая в сфере инновационных технологий, распространяет технологию 3D-печати, руководствуясь высоким стремлением дать каждой семье возможность пользоваться достижениями научно-технического прогресса в повседневной жизни.

На сегодняшний день 3D-принтеры Creality уже завоевали хорошую репутацию у пользователей, и бренд пользуется популярностью у большинства любителей 3D-печати. Вместе с тем, главный принцип, которым компания руководствуется в своей работе, остается неизменным — помочь как можно большему количеству нуждающихся. Реализуемый в Бразилии проект Space Robotics — это только начало. В будущем, компания Creality готова сотрудничать с любой организацией из любой страны в целях развития общественного благосостояния и популяризации 3D-технологий, которые способны изменить мир к лучшему.

Контактная информация: Lee Larry (Ли Ларри), [email protected], тел. +86-19840800992

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1609000/Creality_Taking_Part_In_The_Space_Robotics_Project_Press_Conference.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1608999/Creality_Taking_Part_In_The_Space_Robotics_Project_Press_Conference_1.jpg

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SOURCE CREALITY