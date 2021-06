CreamyFeel: Duas Rodas lança solução tecnológica que amplia a performance de bebidas vegetais e lácteas no fat e low fat

SÃO PAULO, 11 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- As múltiplas sensações despertadas no ato de consumir um alimento estão diretamente conectadas à satisfação proporcionada pelo conjunto de ingredientes que compõe o produto. Quando se fala em indulgência, ao lado do sabor, a percepção de preenchimento e a cremosidade são características que fazem da alimentação um momento delicioso. Com o avanço do movimento da saudabilidade, cresce a busca por produtos com novos atributos, como baixo teor de gordura em lácteos ou bebidas à base de vegetais trazendo grandes desafios à manutenção desta indulgência.

Conectada aos novos hábitos dos consumidores, a Duas Rodas desenvolveu o CreamyFeel, solução tecnológica que proporciona uma perfeita conexão entre saudabilidade e indulgência, evidenciando notas cremosas e proporcionando uma sensação de recobrimento compensando o baixo teor de gordura em produtos lácteos e em bebidas plant-based. A tecnologia de aroma natural pode ser aplicada em iogurtes, achocolatados, bebidas lácteas e plant-based.

Além disso, a solução permite outra característica cada vez mais valorizada pelos consumidores: o apelo clean label.

Fruto de um trabalho de equipe de especialistas em sabor da Duas Rodas, o CreamyFeel foi desenvolvido para ajudar a indústria de alimentos e bebidas a superar o desafio técnico que é melhorar a textura, atribuindo maior recobrimento em produtos lácteos, iogurtes, achocolatados e plant-based. "Além de textura e recobrimento de boca, esses ingredientes desempenham um papel tecnológico fundamental nas aplicações, sem impactar o perfil sensorial dos produtos. A solução permite devolver a indulgência, sem prejuízo da naturalidade e com um posicionamento clean label", explica Steven Rumsey, Diretor de Inovação e Tecnologia da Duas Rodas.

"A excelente performance da CreamyFeel, comprovada em testes sensoriais, atestou aumento da sensação de corpo, cremosidade e mouthfeel em diferentes aplicações. A melhora desses atributos proporciona bebidas mais harmônicas, oferecendo uma melhor experiência para produtos lácteos e bebidas", acrescenta Claudia Costa Mattos, Gerente de Atendimento Técnico ao Cliente na Duas Rodas.

Com mais de 10 mil clientes, Duas Rodas oferece 3 mil itens que inclui aromas, extratos naturais, desidratados, condimentos e produtos para sorvetes e confeitaria e chocolates. Fundada no Brasil há 95 anos, tem 7 fábricas na América Latina, com produtos com certificações Kosher, Halal, Orgânica, Fair For Life, além de FSSC 22000 e SMETA.

FONTE Duas Rodas

SOURCE Duas Rodas