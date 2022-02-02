CREATE COOKING CHALLENGE: MY FAMILY’S RECIPE（创意厨艺挑战赛：我家食谱）评委揭晓

这些主持人在公共电视领先的多节目频道之一CREATE TV上获得了广受欢迎的成功，每年的观众人数超过4000万。CREATE COOKING CHALLENGE: MY FAMILY'S RECIPE将由这几位评委决定，他们将筛选视频试镜，其中会展示每位参赛者如何准备食谱、对食谱起源的概述、全套食谱和最终菜品的图片。评委组将根据参赛者所展现的知识、简明扼要表现创意的能力、总体上作为电视节目的感染力、独特性和作品价值观来评判提交的作品。除了获得现金奖励和视频制作设备外，大奖得主还将为CreateTV.com制作自己的10集视频节目。 从专业厨师到家庭厨师均可参赛，他们提供的两分钟视频应体现其家族最喜欢的传统菜肴或特殊的地区性美食。

有关规则和申请方法的信息，请访问CreateTV.com/challenge。

关于评委：

Kevin Belton自称为法国、美洲原住民和非洲后裔的“gumbo”（秋葵浓汤）。 作为一名自学成才的厨师，他在母亲和祖母的悉心培养下在他们的新奥尔良上城开始了厨艺之路。Belton撰写过多部烹饪书籍并主持过四个公共电视系列片，30年来一直在传授路易斯安那州烹饪的基础知识。他是几部公共电视系列片的主持人，其中包括最近Create TV上的Kevin Belton's Cookin' Louisiana。

Pati Jinich出生于墨西哥城并在那里长大。她是屡获James Beard奖的公共电视系列片Pati's Mexican Table的主持人、华盛顿特区墨西哥文化研究所常驻厨师和《纽约时报》畅销烹饪书作者。 Jinich从政治分析师变身为厨师，将探索和分享墨西哥美食作为终身工作。 由于她为美国和墨西哥更紧密地联系在一起所做的工作，她被美洲理事会评为“5大边境大使”之一。

Diane kochicas作为全球一流希腊和地中海美食专家之一已超过25年的时间。在她所做的一切当中，将希腊伊卡利亚岛蓝色宝地的健康之道和纽约市精神融合在一起。 她还是一位获奖作者，出过超过18本烹饪书，并且每年组织希腊的烹饪旅行和步行旅行，并在全美提供广受欢迎的烹饪课程。她是My Greek Table的主持人、创作者兼联合制片人。

Nick Stellino担任公共电视厨师已近30年。 他作为电视主持人和烹饪书作家的经历始于他的祖国意大利，他出身于意大利一个事业有成的厨师世家。他一直梦想着能来到美国，并在17岁时得以实现。在1980年代末之前，Stellino是一位成功的股票经纪商，但他很怀念对烹饪的热情。 他改弦更张，追寻成为厨师和制作电视系列片的梦想。包括Storytellers in the Kitchen在内的多部电视系列片和12本烹饪书让他超越了自己的期望。

甄文达担任公共电视主持人已有40余年。得到全世界的认可后，让中国菜易于烹制并让客人品尝到中国菜的美味仍然是他一生的使命。作为厨二代，甄文达最早在中国广州自家餐厅的小厨房得到母亲的启蒙。 他曾在全球主持过3500多期烹饪节目，是一位厨艺大师、一位备受尊敬的美食顾问和讲师，也是甄能煮的主持人！

由美国公共电视台赞助。 无需购买。向美国五十个州、哥伦比亚特区和美国领地的合法居民开放。需年满18岁。（美国东部时间）2022年3月8日凌晨12:01开始； （美国东部时间）2022年4月5日深夜11:59结束 。有关完整的官方规则，请访问2022年2月上线的CreateTV.com/challenge。法律禁止时无效。

关于Create：Create®现已进入第17个年头，是一个首屈一指的生活方式频道，拥有公共电视最受欢迎的“How-to”系列节目，专注于美食、旅游、家居和园艺、艺术和手工艺、健身和生活方式。 Create由美国公共电视（APT）、WNET Group（纽约）和GBH Boston联合美国教育电信协会（NETA）和PBS制作和发行。Create TV在全国240家公共电视台播放，覆盖逾83%的USTVHH观众，在美国25大电视市场中排名21位。Create的配套网站CreateTV.com提供广泛的视频、Create TV播出时间表、节目和主持人信息。

American Public Television

SOURCE American Public Television