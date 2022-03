Create Cooking Challenge：My Family's Recipe今天开始视频试镜

分享传统食谱。五位名人评委将以反映家庭或专业厨师的文化或地区独有的传统和美食为标准,寻找优质的视频和食谱。

波士顿2022年3月9日 /美通社/ -- Create TV宣布推出下一季Create Cooking Challenge,这是其第五季全国性视频比赛,旨在为生活方式系列节目寻找数字主持人。今年, Create Cooking Challenge: My Family's Recipe专注于美国人丰富多样的传统以及他们家庭世代传承的美食 -- 通常是当地或地区菜肴的各种版本。大奖得主将在CreateTV.com上主持一个网络系列节目。Create是美国观看次数最多的多播频道之一,在241个公共电视台播放,每年的观众人数超过4000万。

“Create Cooking Challenge:My Family's Recipe”由美国公共电视台(APT)赞助,于2022年3月8日至4月5日期间举行。参赛者必须在网上提交关于其食谱的简短(两分钟或以内)原创视频、对食谱和烹饪兴趣的简要介绍、成品菜肴的照片以及食谱。比赛将由以下Create工作人员和知名的公共电视主持人组成的评委组进行评比:Kevin Belton(Kevin Belton's Cookin' Louisiana)、Pati Jinich(Pati's Mexican Table)、Diane Kochilas(My Greek Table)、Nick Stellino(Storytellers in the Kitchen和Martin Yan(Yan Can Cook!)。

评委组将根据参赛者所展现的知识、简明扼要表现创意的能力、总体上作为电视节目的感染力、独特性和作品价值观来评判提交的作品。大奖包括4000美元现金和价值1000美元的生产设备,用于完成CreateTV.com的10集数字系列节目。二等奖得主将获得1000美元现金和价值1000美元的生产设备,以完成CreateTV.com的3集数字系列节目。比赛面向18岁及以上的大众开放(包括家庭厨师到专业大厨)。 共有18名获奖者将获得提名。

从今天起,感兴趣的参赛者可以在CreateTV.com/challenge上查看完整的评审标准、入选建议、提交审核表格文本和官方规则(参赛者可以访问实时提交表格)。

自2016年以来,来自全国各州的数百名公共电视观众加入了Create Challenges,近80名获胜者获得了提名。今年的获奖者将在CreateTV.com上首播一个新资源。Create新的Heritage Recipe Collection(传统食谱精选)将提供食谱和每道菜肴的照片。这将是一个不断增长的资源,包括来自今年挑战赛获胜者的食谱和其他精选食谱(包括由 Create TV烹饪节目主持人提供的一些菜谱)。

由美国公共电视台赞助。无需购买。向美国五十个州、哥伦比亚特区和美国领地的合法居民开放。需年满18岁。(美国东部时间)2022年3月8日凌晨12:01开始; (美国东部时间)2022年4月5日深夜11:59结束 美国东部时间。有关完整的官方规则,请访问www.CreateTV.com/challenge。法律禁止无效。

关于Create:Create®现已进入第17个年头,是一个首屈一指的生活方式频道,拥有公共电视最受欢迎的“How-to”系列节目,专注于美食、旅游、家居和园艺、艺术和手工艺、健身和生活方式。 Create由美国公共电视(APT)、WNET Group(纽约)和GBH Boston联合美国教育电信协会(NETA)和PBS制作和发行。Create TV在全国241家公共电视台播放,覆盖逾83%的USTVHH观众,在美国25大电视市场中排名21位。Create的配套网站CreateTV.com提供广泛的视频、Create TV播出时间表、节目和主持人信息。

Jamie Haines

[email protected]

617.962.5604

American Public Television

SOURCE American Public Television