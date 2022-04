Création d'un acteur clé dans la robotique au niveau international

- L'Allemand United Robotics Group fait l'acquisition de SoftBank Robotics Europe implantée à Paris

BOCHUM, Allemagne, PARIS and TOKYO, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- United Robotics Group (URG), une filiale de RAG-Stiftung située à Essen, est parvenue à un accord avec SoftBank Robotics Group Corp. (SBRG) pour acquérir sa filiale française SoftBank Robotics Europe SAS (SBRE). SBRG prendra une participation minoritaire dans URG et les deux sociétés continueront à coopérer pour commercialiser de nombreux robots au niveau mondial. Avec l'acquisition de SBRE, URG deviendra l'une des principales entreprises de robotique de service en Europe.

Avec cette acquisition, URG poursuit sa stratégie visant à s'assurer une position de leader sur le marché de la robotique par croissance organique et acquisitions. Le vaste savoir-faire et l'expérience des salariés hautement qualifiés de SBRE viendront compléter de manière idéale le large assortiment de produits d'URG. De plus, cette union de forces va par-dessus tout accélérer la recherche et le développement et ainsi amplifier la force d'innovation de l'entreprise.

Avec son siège social à Paris, France, SBRE est un leader de la robotique humanoïde et le développeur et fabricant des célèbres robots Pepper et NAO. URG en est devenu le distributeur principal sur le marché européen depuis octobre 2021, en charge des ventes, du service et de la maintenance de Pepper et NAO. Des entreprises d'URG telles que Humanizing Technologies et ENTRANCE Robotics étaient déjà partenaires de SBRE depuis 2017.

URG, SBRG et SBRE maintiendront leur partenariat solide pour développer et commercialiser divers robots, dont Pepper, et continueront à fournir des services ensemble à leurs clients dans le monde entier.

SBRE reprendra son nom d'origine,Aldebaran, pionnier de la robotique d'interaction et du marché académique. Le directeur général de SBRE, Xavier Lachérade, continuera à diriger l'entreprise. La transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022.

« Nous sommes ravis d'accueillir SBRE avec plus de 180 spécialistes en robotique exceptionnellement motivés », explique Thomas Hähn, fondateur et PDG de United Robotics Group. « Il s'agit d'une étape importante pour nous sur la voie de l'internationalisation de notre entreprise. Le futur Aldebaran, avec sa solide réputation sur le marché, nous aidera à développer davantage notre grand potentiel en combinant la robotique d'interaction avec nos connaissances en robotique industrielle collaborative. »

Fumihide Tomizawa, président & PDG de SoftBank Robotics Group, ajoute : « Nous renforçons nos partenariats stratégiques avec diverses entreprises leaders de la robotique à travers le monde. Nous sommes très heureux de former un partenariat solide avec une entreprise florissante, URG. Nous tirerons parti de cette excellente relation pour développer et commercialiser Pepper et d'autres robots. »

Xavier Lachérade, Directeur général de SoftBank Robotics Europe, affirme : « Nous connaissons URG en tant que partenaire stratégique dans les ventes, les services et le développement de logiciels. Je suis très enthousiaste de voir nos deux sociétés s'associer pour former un seul grand réseau. Je suis fermement convaincu que la proximité des équipes de direction, qui sont également marquées par l'amitié franco-allemande, inspireront notre travail des deux côtés du Rhin et nous conduiront à de nouveaux succès dans un avenir proche. »

À propos du United Robotics Group

United Robotics Group est une filiale de RSBG SE , une entité d'investissement détenue à 100 % par RAG-Stiftung , qui se concentre principalement sur les sociétés d'ingénierie axées sur la technologie. Avec une stratégie d'achat et d'expansion axée sur le long terme, RSBG SE est un partenaire précieux pour les entreprises de taille moyenne prometteuses telles que le United Robotics Group.

United Robotics Group (URG), dont le siège est à Bochum, en Allemagne, réunit de jeunes entreprises de robotique de service au sein d'un écosystème unique. URG regroupe l'expertise matérielle et logicielle sous un même toit, développe des solutions de robotique de service personnalisées avec ses partenaires et clients pour relever les défis dans le secteur médical, des soins, de l'hôtellerie et de l'éducation, et propose des offres de Robot-as-a-service. Les besoins de ses clients, la qualité des produits, la protection des données et la durabilité sont les moteurs du développement d'URG.

Pour plus d'informations : https://www.unitedrobotics.group

À propos de SoftBank Robotics Europe

Leader en robotique humanoïde, SoftBank Robotics Europe a son siège social à Paris et regroupe environ 180 collaborateurs. Créateur des robots NAO et Pepper, utilisés aujourd'hui dans plus de 70 pays à travers le monde, dans divers domaines, tels que le commerce de détail, la santé, le tourisme et l'éducation, SoftBank Robotics Europe est une filiale de SoftBank Robotics Group Corp.

Pour plus d'informations : www.softbankrobotics.com/emea

À propos du groupe SoftBank Robotics

SoftBank Robotics fait avancer la technologie en devenant un leader mondial des solutions robotiques. L'entreprise est en croissance rapide et possède des bureaux à Tokyo, San Francisco, Boston, Londres, Paris, Hambourg, Amsterdam, Copenhague, Singapour, Sydney, Shanghai et Hong Kong. SoftBank Robotics explore et commercialise continuellement des solutions robotiques qui contribuent à rendre la vie des gens plus facile, plus sûre, plus connectée et plus extraordinaire. Les robots de SoftBank Robotics sont utilisés dans plus de 70 pays à travers le monde et nous proposons des applications innovantes pertinentes dans les domaines de la vente au détail, du tourisme, de la santé, de la finance, de l'éducation, de la gestion des installations, du nettoyage, des entrepôts et de la logistique.

Pour plus d'informations : https://www.softbankrobotics.com/

