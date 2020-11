Création d'un partenariat de recherche entre Pierre Fabre et Y-Biologics pour le développement de nouvelles immunothérapies basées sur les anticorps monoclonaux

Y-Biologics, spécialisé dans la découverte d'anticorps monoclonaux, et le groupe Pierre Fabre, deuxième laboratoire pharmaceutique privé français, prévoient de combiner leurs domaines d'expertise dans le but d'identifier et de développer de nouveaux anticorps monoclonaux thérapeutiques ciblant les mécanismes immunosuppresseurs clés activés au sein des tumeurs solides.

Il a été démontré que les composants cellulaires clés du microenvironnement de la tumeur jouent un rôle important en aidant la tumeur à contrecarrer la réponse immunitaire de l'organisme. Les immunothérapies contre le cancer fonctionnent en réactivant spécifiquement le système immunitaire afin qu'il puisse détruire les cellules tumorales. Le partenariat entre Pierre Fabre et Y-Biologics vise à fournir aux patients de nouvelles thérapies basées sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux thérapeutiques capables de reprogrammer certains types de cellules pour stimuler et/ou rétablir la réponse anti-tumorale exercée par le système immunitaire.

Selon les termes de cet accord, Y-Biologics contribuera, grâce à ses plates-formes d'affichage d'anticorps humains, à générer des anticorps monoclonaux thérapeutiques et diagnostiques dirigés contre des cibles moléculaires clés désignées par Pierre Fabre. Pour sa part, Pierre Fabre apportera son expertise en immuno-oncologie en s'appuyant sur les compétences de ses équipes situées au Centre d'Immunologie Pierre Fabre (CIPF) de Saint-Julien-en-Genevois (découverte et validation de cibles immunosuppressives, biothérapies ciblées) et au Centre de R&D Pierre Fabre du campus Oncopole à Toulouse (médecine translationnelle, pharmacologie, toxicologie, développement clinique).

Young Woo Park, PDG de Y-Biologics, a déclaré : « En utilisant la plate-forme de présentation des anticorps humains de Y-Biologics, nous sommes extrêmement heureux d'avoir conclu l'accord d'étude conjointe et de licence optionnelle pour la découverte d'anticorps pour de nouvelles cibles en immuno-oncologie proposé par Pierre Fabre. Nous sommes très fiers de permettre à Pierre Fabre, un acteur important de l'oncologie, de reconnaître notre plate-forme de découverte d'anticorps et d'étendre notre technologie au niveau mondial. Y-Biologics espère que les candidats que nous avons découverts pourront passer au stade préclinique et clinique par Pierre Fabre et nous sommes tous très heureux de voir que ce partenariat élargit les possibilités de co-développement ultérieur. Nous nous réjouissons de poursuivre notre relation solide avec Pierre Fabre dans le cadre de ce projet. »

« L'innovation en oncologie est l'une de nos priorités stratégiques, c'est pourquoi nous sommes très heureux de nous associer à Y-Biologics pour la découverte et le développement d'anticorps monoclonaux de pointe. L'accord avec Y-Biologics est un nouveau témoignage de l'engagement de Pierre Fabre à accélérer l'identification de thérapies innovantes pour les patients réfractaires ou résistants aux traitements actuels » a ajouté Jean-Luc Lowinski, directeur de la Business Unit Medical Care chez Pierre Fabre.

Dans le cadre du partenariat prévu, Pierre Fabre aurait la possibilité d'acquérir tous les droits sur les anticorps qui seront développés dans le cadre de la collaboration. Ces droits seront soumis au paiement de frais de découverte, d'étapes importantes et de redevances à Y-Biologics.

À propos de Y-Biologics

Fondée en 2007, Y-Biologics est une société de biotechnologie qui se concentre sur la découverte et le développement de nouveaux anticorps thérapeutiques basés sur sa bibliothèque d'anticorps humains « Ymax®-ABL » et sur sa plate-forme technologique d'anticorps bispécifiques « ALiCE » (Antibody Like Cell Engager).

Sur la base de Ymax®-ABL, Y-Biologics a actuellement développé plus de 20 candidats anticorps selon diverses modalités. Avec une diversité de 1011, Ymax®-ABL a une qualité et une quantité très compétitives, ce qui conduit à une singularité et une probabilité plus élevées des résultats issus de la bibliothèque propriétaire.

Suite aux premiers travaux de découverte, la nouvelle plate-forme technologique bispécifique ALiCE permet de rediriger efficacement les cellules T sur les cellules tumorales et donc de tuer spécifiquement les cellules tumorales, ce qui donne une efficacité très puissante et durable dans le traitement des patients atteints de cancer. ALiCE a surmonté les principaux inconvénients des technologies actuellement disponibles, tels que la toxicité excessive et la faible capacité de développement. Elle a donc un fort potentiel pour répondre à ces besoins non satisfaits dans les domaines de l'immuno-oncologie.

Bien qu'initialement axé sur la recherche, Y-Biologics a récemment commencé à mener des activités de développement et d'investissement communes par le biais d'alliances stratégiques, et à offrir diverses possibilités de collaboration dans le cadre de partenariats mondiaux. Pour plus d'informations : http://ybiologics.com/eng/main/

À propos de Pierre Fabre

Pierre Fabre est le deuxième plus grand laboratoire de dermo-cosmétique au monde, le deuxième groupe pharmaceutique privé français et le leader du marché français des produits vendus sans ordonnance en pharmacie. Son portefeuille comprend plusieurs marques et franchises mondiales, dont Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Galénic, Elancyl, Naturactive, Pierre Fabre Health Care, Pierre Fabre Oral Care, Pierre Fabre Dermatologie et Pierre Fabre Oncologie.

En 2019, Pierre Fabre a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, dont les deux tiers proviennent de son activité internationale.

Pierre Fabre, dont le siège social a toujours été situé dans le sud-ouest de la France, emploie environ 10 500 personnes dans le monde, possède des filiales et des bureaux dans 45 pays et bénéficie d'accords de distribution dans plus de 130 pays.

Pierre Fabre est détenu à 86 % par la Fondation Pierre Fabre, fondation d'intérêt public reconnue par l'État, et secondairement par ses propres salariés à travers un plan d'actionnariat salarié international.

En 2019, Ecocert Environnement a évalué la démarche de responsabilité sociale et environnementale d'entreprise du groupe selon la norme ISO 26000 sur le développement durable et lui a attribué le niveau « Excellence » d'ECOCERT 26000.

Pour plus d'informations : www.pierre-fabre.com

@PierreFabre

À propos du CIPF (Centre d'immunologie Pierre Fabre)

Centre d'excellence dans le domaine des biotechnologies, le Centre d'immunologie Pierre Fabre (CIPF) développe des programmes de recherche dans le domaine de l'immunothérapie du cancer, avec un accent sur les anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques. Les départements de recherche et de biotechnologie industrielle mettent en commun leurs compétences et savoir-faire spécifiques pour identifier les anticorps, définir leurs propriétés thérapeutiques et les produire à l'échelle industrielle.

Contact :

Pierre Fabre: Anne Kerveillant, Communication - [email protected]

Y Biologics: Dong-Ock Chang, [email protected]

