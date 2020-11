Création du centre médical pour les maladies rares de Bo'ao Winhealth dans la province de Hainan

BOAO, Chine, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 14 novembre 2020, le centre médical pour les maladies rares Winhealth de Bo'ao a été officiellement lancé, construit conjointement par l'administration de la zone pilote dédiée au tourisme médical internationale de Bo'ao dans la province de Hainan, le groupe pharmaceutique Winhealth (HK) et l'hôpital Worldlight de Bo'ao.

Les principaux dirigeants de la Commission provinciale de la santé de Hainan, de l'Administration des produits médicaux de Hainan, de l'Administration de la zone pilote dédiée au tourisme médical international de Bo'ao dans la province de Hainan , du groupe Winhealth Pharma (HK), de l'hôpital Worldlight de Bo'ao, etc. ont assisté à la cérémonie et ont prononcé des discours. Des experts en maladies rares des principales provinces et villes chinoises, des représentants des plus grands groupes de patients chinois comme ICF et CORD, ainsi que des représentants de multinationales pharmaceutiques, étaient également présents. Par ailleurs, Winhealth et Ethypharm ont achevé la cérémonie de signature du médicament orphelin Orphacol®.

Depuis qu'il a obtenu l'autorisation de l'administration Lecheng, le centre a établi une coopération avec divers experts et instituts pour les maladies rares, des groupes de patients et diverses entreprises pharmaceutiques nationales et internationales. Avec la mission de "devenir le centre médical le plus complet et le plus avancé pour les maladies rares, avec les services médicaux les plus avancés en Chine, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions environnantes", le centre explorera activement des modèles d'opération réussis pour faire le pont avec le futur centre médical national pour les maladies rares. Les fonctions du centre comprennent l'introduction de médicaments et de dispositifs avancés pour les maladies rares, la fourniture de services médicaux haut de gamme, la coopération avec les fabricants, les compagnies d'assurance et d'autres parties prenantes pour résoudre les problèmes d'accessibilité financière, la réalisation d'études sur le terrain à court terme et d'autres essais cliniques à l'avenir pour soutenir l'enregistrement de produits étrangers pour les maladies rares en Chine, l'accueil et la participation à des activités universitaires nationales et internationales et à des activités de groupes de patients pour faciliter l'amélioration de la sensibilisation aux maladies et le niveau de diagnostic et de traitement des maladies rares.

Énoncés prospectifs

