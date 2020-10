- Crecen los ingresos de LTI en dólares estadounidenses un 11,2% en su cifra de año en año; los beneficios netos suben un 26,7% en su cifra de año en año

BOMBAY, La India, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (código BSE: 540005) (NSE: LTI), compañía de soluciones digitales y de consultoría de tecnología global, anunció hoy sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2021.

En dólares estadounidenses:

Ingresos de 404,5 millones de dólares estadounidenses ; aumento de un 3,6% en su cifra de trimestre en trimestre y de un 11,2% en su cifra de año en año

; aumento de un Ingresos en divisa constante con un aumento de un 2,3% en su cifra de trimestre en trimestre y de un 10,5% en su cifra de año en año

En rupias de La India:

Ingresos de 29.984 millones de rupias ; aumento de un 1,7% en su cifra de trimestre en trimestre y crecimiento de un 16,6% en su cifra de año en año

; aumento de un y crecimiento de un Ingresos netos situados en 4.568 millones de rupias; lo que supone un aumento de un 9,7% en su cifra de trimestre a trimestre y un crecimiento de un 26,7% en su cifra de año en año

"Estamos encantados de informar de un crecimiento de un 11,2% en la cifra de año en año en los ingresos, además de un crecimiento de un 26,7% en su cifra de año en año en los beneficios netos del segundo trimestre. Estamos contentos además de anunciar un gran acuerdo con TCV nueva neta de más de 40 millones de dólares estadounidenses en analítica. Nuestra gama de grandes acuerdos sigue siendo importante, y hemos sido testigos de un aumento de la tradición en el espacio digital, en nube y analítico.

La pandemia ha hecho que salga a la luz que las organizaciones necesitan reimaginarse sus modelos operativos de objetivos que integran las transformaciones digitales para seguir siendo relevantes dentro del mercado. Esto presenta oportunidades enormes para compañías como nosotros, con capacidades de transformación digitales completas".

- Sanjay Jalona, consejero delegado y director administrativo

Acuerdos recientes destacados

LTI ha sido seleccionada por un ministerio de gobierno clave para un gran acuerdo de transformación de analítica y datos. Como parte del acuerdo, las aplicaciones y operaciones se van a transformar y desarrollar para una colección y diseminación de datos, como información, gestión de casos y gestión de fraudes utilizando la inteligencia artificial

Una destacada compañía de energía de semiconductores se ha asociado con LTI en su viaje de transformación para reimaginar su núcleo digital y avanzar desde su versión existente Oracle EBS hasta S/4 HANA en nube

LTI ha sido seleccionada para poner en marcha un Security Operations Centre digital e impulsado por IA, con el objetivo de modernizar por completo el aparato de seguridad digital por medio de un proveedor destacado y fabricante de soluciones de calefacción y refrigeración y equipamiento

LTI ha sido seleccionado para gestionar todos los servicios de pruebas, incluyendo los productos de terceras partes, aplicaciones internas, portales web y aplicaciones móviles para asegurar una experiencia de alta calidad para los usuarios finales de una firma de gestión de riqueza de Reino Unido

Un proveedor de servicios financieros ha seleccionado a LTI como socio de elección para proporcionar servicios de modernización de legado e integración empresarial

Un fabricante mundial HVAC ha seleccionado a LTI para racionalizar y migrar su panorama de aplicación de datos a la nube

Un fabricante de suministros médicos y equipamiento ha seleccionado a LTI para el apoyo de su aplicación y actividades de mantenimiento para sus COTS y aplicaciones personalizadas que aseguren una estructura de costes flexible, una mejor retención del conocimiento y una mejor gestión KPI

Un fabricante multinacional de productos industriales ha seleccionado a LTI como socio preferente para implementar los sistemas Extended Warehouse Management por medio de SAP y asegurar la armonización de los procesos, las operaciones eficientes y la automatización en todos sus almacenes

Una compañía de energía de Global Fortune 500 ha seleccionado a LTI para su apoyo de mantenimiento y funcional para su servidor de contenido, que asegura los sistemas seguros para almacenamiento de datos por medio de su ciclo de vida

Una compañía farmacéutica de Global Fortune 500 ha seleccionado a LTI para migrar su sistema de base de datos comercial bajo premisa a la nube

Un operador de perforaciones seleccionó a LTI para proporcionar mejoras, mantenimiento y apoyo a su sistema de negocios vital TI en sus perforaciones y asegurar la seguridad y eficacia de los trabajadores de perforación

Premios y reconocimientos

LTI fue reconocida como Líder y Estrella Creciente en el ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions Report, Nordics 2020

La transformación de los procesos de negocios de LTI para un Fabriante Destacado de High-performance Blenders se muestra en el Book on Digital Excellence de ISG, Scaling Digital: 25 Stories of Innovation

LTI se muestra como Major Contender en la Everest Group Cloud-Native Application Development Services PEAK Matrix® Assessment 2020

LTI ha sido reconocido como Vendedor de Muestras en el Gartner Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence, 2020

*Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solamente a esos vendedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no se deben interpretar como declaraciones factuales. Gartner rechaza toda garantía, explícita o implícita, con respecto a este estudio, incluidas cualesquiera garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito en particular

Otros puntos de vista destacados de los negocios

El consejo de dirección en su reunión del 20 de octubre de 2020 declaró unos dividendos interinos de 15 rupias por acción (valor nominal de 1 rupia)

LTI lanzó Canvas PolarSled, marco de trabajo de migración de nube y modernización para ayudar a las empresas a acelerar el viaje de sus datos hasta Snowflake, la plataforma de datos en nube

LTI es ahora un socio de nivel 'Elite' (el más alto) con ServiceNow en la categoría de ventas, servicios y servicios gestionados

LTI ha sido reconocido como compañía Great Place to Work-Certified™ en Estados Unidos

LTI se clasificó en el puesto número uno dentro de la encuesta 2020 All-Asia Executive Team de Institutional Investor, por medio de todas las categorías desde el punto de vista de la venta en el espacio de la tecnología/servicios TI y software. Es la única compañía de servicios TI que se va a incluir en la 'Most-Honored' List 2020

LTI se ha hecho con un Platinum Award (la categoría más alta) para su proyecto Warli CSR en la categoría Employment Enhancing Vocational Skills durante los 7th Annual CSR Awards 2020, organizados por medio de la Greentech Foundation

LTI ha lanzado el 4th Sustainability Report bajo el tema 'Partnering for a Resilient Future'. En este informe, presentamos cómo LTI se ha centrado en tres aspectos vitales del desarrollo sostenible – formación, empoderamiento y medio ambiente

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una compañía global de consultoría en tecnología y soluciones digitales que ayuda a más de 400 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 31 países, hacemos un esfuerzo adicional para nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que permite sus trayectos móviles, sociales, de análisis, IoT y cloud. Fundada en 1997 como filial de Larsen & Toubro Limited, nuestra herencia única nos da una experiencia real sin precedentes para resolver los retos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 30.000 LTItes permite a nuestros clientes mejorar la efectividad de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecen valor a sus clientes, empleados y accionistas. Para más información consulte http://www.Lntinfotech.com o síganos a través de @LTI_Global.

