Credenciamento da Imprensa para a Cúpula do G20 será encerrado em menos de duas semanas - não haverá prorrogação

A Cúpula dos Líderes do G20 em Riade será realizada virtualmente entre sábado, 21 de novembro e domingo, 22 de novembro.

A imprensa credenciada terá acesso ao microsite dedicado da Cúpula dos Líderes do G20. Este será um portal exclusivo de mídia que fará transmissões ao vivo e divulgação de vídeos e fotos da Cúpula dos Líderes e de reuniões preliminares, incluindo a Reunião Final dos Sherpas e a Reunião de Ministros de Finanças e Presidentes de Bancos Centrais.

O microsite também dará acesso a entrevistas coletivas e comunicados para a imprensa dos ministros sauditas e de delegações do G20 de todo o mundo. Os discursos de abertura e encerramento dos líderes do G20, assim como a coletiva de imprensa da presidência ao final da Cúpula.

Solicitações de credenciamento devem ser enviadas no Portal de Credenciamento da Secretaria Saudita do G20, neste endereço: https://accreditation.g20.gov.sa/PublicRegistration/MediaLoginAndApplyToMeeting?meetingId=044412b4-fa84-4d46-a9cd-6dfa179341cb

O credenciamento será encerrado no dia 20 de novembro às 23:59, horário padrão do Atlântico e não haverá prorrogação. Incentivamos a imprensa a solicitar seu credenciamento o quanto antes, no sentido de evitar atraso no recebimento das credenciais de acesso ao microsite.

Um guia do usuário foi elaborado para auxiliar no processo de credenciamento. O Guia do Usuário do Portal de Credenciamento está disponível no website do G20, neste endereço: https://g20.org/en/media/Pages/Accreditation.aspx

