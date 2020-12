Credorax går sammen med Hero Gaming om at levere smarte indløsningstjenester, strømline betalingsprocesser for brugere i Europa

- Udbyder af smarte betalingsløsninger leverer indløsningstjenester til en af spilbranchens mest velrenommerede virksomheder

TEL AVIV, Israel, 15. december 2020 /PRNewswire/ -- Den førende udbyder af smarte betalingsløsninger og indløsningstjeneste for forhandlere, Credorax, og den førende spilvirksomhed, Hero Gaming , der ligger på Malta, har i dag bekendtgjort et samarbejde, som vil sætte Hero Gaming i stand til at modtage og behandle betalinger fra spillere overalt i Europa.

Credorax' smarte indløsningskoncept er udviklet til at give virksomheder en helt unik mulighed for indløsninger. Hero Gaming får adgang til Credorax' skræddersyede indløsningskoncept, herunder værdiforøgende forretningstjenester, optimering og analyse af godkendelsesrater samt proaktiv overvågning af forhandlerkonti 24/7. Dette vil supplere de mange andre fordele, Credorax tilbyder, som f.eks. tilgængelighed i telekom-kvalitet (99,999 %) for behandling af betalinger, med henblik på maksimering af forretningsvækst og optimering af driftsprocesser.

"Vi er begejstrede over at tilbyde vores stærke indløsningstjenester til Hero Gaming," sagde Alon Bigler, VP Business Development hos Credorax. "Med vores høje godkendelsesrater og vores samlede koncept vil Hero Gaming hurtigt og i fortrolighed kunne ekspandere på nye markeder i hele Europa. Vi ser frem til at tilbyde vores individualiserede tjenester, som vil opfylde Hero Gamings forskellige betalingsbehov, efterhånden som de etablerer sig som førende i spilindustrien i Europa."

Online-spilmarkedet har udviklet sig markant vækst i en tid, hvor folk skal blive hjemme, og kasinoerne er lukkede. Det er vigtigere end nogensinde at sikre, at betalingssystemerne har høje godkendelsesrater og ikke går ned på grund af et stort antal spillere. Finansielle teknologivirksomheder som f.eks. Credorax er smidige og kan derfor levere førsteklasses finansielle tjenester og sikre høje godkendelsesrater, som uundgåeligt giver højere konverteringsrater.

"Med deres stærke og skalerbare løsning var Credorax et indlysende valg for os, da vi var på udkig efter en indløser," sagde David Borg, leder af betalingsafdelingen hos Hero Gaming. "Vi er yderst trygge ved vores betalingssystem, nu hvor vi tager de næste skridt til at ekspandere i Europa, og det var vigtigt at finde en partner, som vi kan vækste sammen med. Efterhånden som spilbranchen fortsætter sin vækst, ved vi, at Credorax vil understøtte os, når vi vælger at udvide vores betalingstilbud og være leverandør på nye markeder."

Om Credorax

Credorax udbyder smarte betalingsløsninger og er en fuldt godkendt indløsningstjeneste for forhandlere, der leverer behandling af betalinger på tværs af grænser inden for e-handel og andre kanaler. Vores gateway-teknologi, Source™, er udviklet in-house for at levere en strømlinet betalingsoplevelse, der er så smart og sikker, at forhandlere kan udnytte deres fulde forretningspotentiale ved ganske enkelt at styre deres betalinger bedre. Credorax-forhandlere kan acceptere over hundrede kort og lokale betalingsmetoder og få betaling i den valuta, de foretrækker. Vores forhandlere nyder også godt af markedets bedste optimering af godkendelsesrater, avanceret beskyttelse mod svig, business intelligence og en række andre værdiforøgende tjenester og produkter, der tilsammen giver en helt unik betalingsoplevelse. Få mere at vide ved at kontakte os på [email protected] eller besøge www.credorax.com .

Om Hero Gaming

Hero Gaming blev grundlagt i 2013 for at tilbyde en unik oplevelse ved spilkasinoer. Virksomhedens brand blev lanceret i 2014 og omfatter nu Speedy Casino, Speedy Bet, Speedy Spel, Simple Casino og Boom Casino. Hero Gamings passion for innovation, speed-to-market og flotte resultater med hensyn til at gennemføre projekter på en smidig måde har gjort, at den nu er en af branchens mest velrenommerede virksomheder.

Pressekontakt Credorax

Marisa Rijpkema

Marketingchef, Credorax

[email protected]

+442038071858

Pressekontakter Hero Gaming

Leder af Content Marketing, Hero Gaming

[email protected]

SOURCE Credorax