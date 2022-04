Credz apresenta evolução da marca

Com a assinatura "Credz. Dá pra sonhar. Dá para realizar" , a fintech reforça seu propósito de enriquecer o universo financeiro do brasileiro. Isso significa que está sempre ao lado das pessoas com serviços que facilitam o seu dia a dia, contribuindo para que todos conquistem mais, de maneira organizada, controlada e segura.

O posicionamento reflete a evolução do negócio. O ponto de partida foi a transformação vivida pela empresa nos últimos dez anos, que vem se fortalecendo e passou a ser mais do que um cartão de crédito; tornou-se uma referência em soluções financeiras, tecnológicas e de marketing, sendo uma parceira do varejo e uma aliada dos consumidores. "Nós entendemos quem, de fato, é o brasileiro, o que precisa e o que quer. Nos orgulhamos de ter alma varejista. Assim como todo lojista, sabemos a importância de cada cliente. Por isso, somos cuidadosos ao observar seus desejos, entender suas necessidades e atender às suas demandas de forma próxima e calorosa. É isso que nos motiva a aprimorar cada vez mais a nossa entrega, explica Fábio Zogbi, sócio da Credz.

Atualmente presente em 600 redes de varejo, 6 mil pontos-de-venda no território nacional e com 3 milhões de cartões, a fintech se posiciona como marca que move e inspira; que está conectada com o futuro e tem a inovação como norte.

"Somos uma fintech que combina a solidez de banco com a flexibilidade e velocidade do varejo e buscamos ser a instituição mais desejada pelos brasileiros. A nossa marca atual traduz propósitos e valores que carregamos desde o início da nossa operação e estão presentes em nossa logomarca, em nosso dia a dia. O intuito é que as pessoas nos percebam como uma empresa que oferece mais do que soluções de crédito. Nós fazemos parte do universo financeiro da população", analisa o presidente José Renato Borges.

A contemporaneidade guia as novas expressões visuais e verbais da marca, que preparam a Credz para o ambiente digital e para os movimentos futuros da fintech. Com uma identidade visual que traduz inovação, dinamismo e diversidade, a marca apresenta uma maneira calorosa, otimista e positiva de criar novas conexões com as pessoas, com o mercado e com a sociedade.

"Representamos a essência da marca de forma a fortalecer sua personalidade engajadora, que abraça os mais diferentes públicos. Desta forma, refletimos o jeito vibrante de Credz na escolha das cores, das formas e do tom de voz a preparando para o futuro", conta Marcelo Frankelin, líder de equipe na FutureBrand São Paulo.

Filippo Vidal, Diretor e Estrategista da FutureBrand São Paulo, frisou que o mote inicial do projeto foi alcançado com sucesso. "O nosso norte durante todo o projeto foi: a Credz é para todos. Trabalhamos em cima de um conceito de marca que explorou essa temática igualitária de forma efetiva, transmitindo ao público o propósito e valores da Credz", finalizou.

Somos a Credz

A fintech parceira do varejo brasileiro que leva inovações financeiras, tecnológicas e de marketing que engajam, atraem e facilitam a relação das lojas com os seus clientes.

Para os portadores – cliente dos nossos clientes – a missão é ajudar as pessoas a alcançarem o que desejam, com soluções completas de crédito contribuindo para que todos conquistem mais, de forma financeiramente organizada, controlada e fácil.

Atualmente são mais de 600 redes de varejo parceiras que juntas representam mais de 6 mil pontos de venda em todo o Brasil. Saiba mais em https://portal.credz.com.br/institucional/quem-somos

Sobre a FutureBrand São Paulo

FutureBrand é uma consultoria de branding que promove a transformação de marcas por meio da conexão entre propósito e experiência. Reúne especialistas em estratégia, design, identidade verbal, insights e digital experience que atuam de forma integrada para criar marcas relevantes, únicas e que promovam o crescimento dos negócios e façam do futuro um lugar mais positivo. Parte do Interpublic Group (IPG), está presente em mais de 20 países, impulsionando marcas dos mais diversos setores para o futuro. Foi responsável pelo desenvolvimento de marcas como Cielo, Itaipava, Medley, Nescau, Nespresso, O Boticário e Petz.

