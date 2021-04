Créer une situation gagnant-gagnant : les trois mécanismes qu'utilise Techking pour conclure des partenariats avec des fabricants au moment de s'établir à l'étranger

PÉKIN, 29 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le 26 mars à Pékin, Techking a tenu une conférence intitulée « Overseas Localized Marketing and Services Exchange ». Sous le thème « Going Abroad: Cooperation & Win-win », la conférence portait principalement sur la façon dont les entreprises de la chaîne industrielle de la machinerie d'ingénierie doivent travailler ensemble lorsqu'elles établissent une présence à l'étranger. Plus de 30 entreprises ont participé à l'évènement, dont Rio Tinto, Lafarge, China Molybdenum Co., Ltd. et China Railway Group Limited, ainsi que des fabricants de machinerie d'ingénierie comme XCMG Group et Shaanxi Tonly Heavy Industries Co., Ltd. Wu Peiguo, secrétaire général de la China Construction Machinery Association (CCMA), et Ma Liangqing, directeur de la Chemical Industry and Engineering Society of China (CIESC) et du Rubber Institute, ont également été invités.

Wu Peiguo et Ma Liangqing ont partagé leurs avis concernant le développement industriel et ont convenu que la reprise économique mondiale et l'initiative « Une ceinture, une route » ont offert des possibilités historiques aux entreprises des chaînes en amont et en aval de l'industrie chinoise de la machinerie d'ingénierie, leur permettant de travailler ensemble à l'exploration du marché mondial. Toutefois, il faut prêter attention aux problèmes de livraison de produits et de réponse aux services sur les marchés étrangers, en raison des contraintes géographiques et d'autres facteurs.

Le président de Techking, Tech Wang, a indiqué que l'entreprise a recours à trois mécanismes, soit des produits, un écosystème de canaux et des services professionnels, et qu'elle collabore avec les fabricants dans le cadre d'une expansion à l'échelle mondiale.

Techking poursuit ses efforts de recherche et développement en matière de pneus sur mesure en travaillant en étroite collaboration avec les utilisateurs et les fabricants et en répondant aux demandes différenciées des clients. En ce qui concerne les canaux de produits, Techking tire parti de ses filiales et de ses bureaux de représentation à l'étranger pour bâtir un écosystème d'alliance industrielle avec les clients par le biais de canaux partagés, de plateformes publiques et de promotion conjointe. Pour ce qui est des systèmes de services professionnels, Techking exige de ses filiales, de ses bureaux de représentation et de ses agents dans les principaux pays qu'ils règlent les problèmes de service dans les 24 heures et qu'ils commencent à déployer les centres de service de Techking (TSC).

Techking a travaillé auprès d'entreprises des secteurs des mines et de la construction dans plus de 160 pays et fournit des services de soutien à près de 40 fabricants, dont SANY, Liebherr, Terex Group, XCMG, Zoomlion et Sandvik Group. L'entreprise compte parmi ses clients principaux des géants mondiaux du secteur minier et de la construction, tels que Rio Tinto, Glencore, BHP et Zijin Mining.

Le président Wang a déclaré que Techking continuera de renforcer ses trois mécanismes en fonction de ses avantages concurrentiels et d'entretenir les partenariats industriels avec les entreprises en amont et en aval de la chaîne. Grâce à une solide collaboration et à des valeurs communes, il devient possible de concrétiser la vision d'une présence à l'étranger avantageuse pour tout le monde.

