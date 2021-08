Créez tout ce que vous voulez : Snapmaker célèbre son 5e anniversaire

Après avoir mené deux campagnes de financement participatif, l'entreprise a recueilli des millions de dollars en financement de série A en mars 2021, lesquels ont été utilisés à des fins de recherche et de développement ainsi que de recrutement de talents. Aujourd'hui dans sa cinquième année d'existence, Snapmaker est passée de 4 à 200 employés et a expédié plus de 60 000 machines dans plus de 120 pays. En outre, l'entreprise a acquis une bonne réputation auprès des artisans, des amateurs, des établissements d'enseignement et des propriétaires de petites entreprises.

Repensant aux cinq années d'activité, le PDG de l'entreprise, Daniel Chen, a souligné : « Je suis fier de ce que nous avons accompli ces cinq dernières années. Nous franchissons une étape importante qui montre à notre équipe, aux utilisateurs et à nos partenaires que le travail que nous faisons est précieux. Nous n'aurions pas pu aller aussi loin sans leur appui indéfectible, et j'aimerais profiter de l'occasion pour exprimer notre gratitude et célébrer ce moment important ensemble. »

« Au fil des ans, notre concept de marque est passé de "Make Anything" (Créez n'importe quoi) à "Make Something Wonderful" (Créez quelque chose d'incroyable). Au début, nous espérions donner à chaque utilisateur la capacité de créer n'importe quelle chose. Cependant, la vie est courte, et nous ne disposions que peu de temps et d'énergie pour nous concentrer sur ce qui nous passionnait. »

À l'occasion de son 5e anniversaire, Snapmaker organisera une série d'événements sur le thème « Make it Happen » (Créez tout ce que vous voulez) d'août à octobre dans le but de faire connaître à ses utilisateurs et partenaires les jalons qui ont marqué l'entreprise et les défis qu'elle a rencontrés ces cinq dernières années, tout en se tournant vers les possibilités futures. La campagne de célébration comprend des événements en ligne pour mobiliser les utilisateurs et leur permettre de remporter des prix spéciaux, une vente d'anniversaire mondiale qui offrira des rabais attrayants et une fête virtuelle.

En outre, Snapmaker fera également un don de charité pour la protection des animaux, l'éducation dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques, ainsi que la durabilité. Par ailleurs, un site Web dédié au 5e anniversaire de l'entreprise sera également lancé pour permettre aux différentes parties d'interagir entres elles ainsi que partager l'histoire de Snapmaker, le message du PDG et les détails des événements.

Concernant l'avenir, Daniel Chen a déclaré : « Nous avons connu une croissance et un développement exceptionnels au cours des cinq dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous continuerons de rendre les outils accessibles aux consommateurs ordinaires grâce à la technologie d'ingénierie afin de permettre à chacun d'en profiter et de créer des choses incroyables. »

