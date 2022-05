Creme hidratante ou sérum? Descubra a diferença entre estes produtos para montar uma rotina de skincare completa

Creme facial: Com uma textura mais consistente tem o potencial de hidratar a pele mais profundamente ou garantir o boost na hidratação, promovendo uma sensação imediata de maciez. Composto por ingredientes que retêm a umidade da pele, o creme é indispensável para a proteção da pele contra o ressecamento, aspereza e desconfortos. Seu modo de uso é simples, deve ser aplicado na camada superior da pele logo após o uso dos outros produtos da sua rotina de skincare. Pensando nos cuidados faciais, Cetaphil apresenta sua nova linha Cetaphil® Optimal Hydration, que conta com três produtos para cuidados faciais que vão auxiliar na hidratação da pele desde o primeiro uso. São eles: Sérum Hidratante Facial, Sérum Renovador Área dos Olhos e Creme Hidratante Facial, todos com o inovador complexo HydroSensitivTM com propriedades calmantes naturais de Blue Daisy + Ácido Hialurônico, que promove aparência rejuvenescedora e hidratação durante 48h¹.

Ao utilizar produtos faciais e criar uma rotina de skincare é importante buscar sempre a orientação de um dermatologista para entender melhor o seu tipo de pele e quais são os produtos indicados.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br

