Crescent achève un financement de série A avec FBG Capital, et lance un fonds indiciel de cryptomonnaie offshore pour les investisseurs internationaux

JERSEY CITY, New Jersey, 8 août 2018 /PRNewswire/ -- Crescent Crypto Asset Management, gestionnaire de fonds indiciels de cryptomonnaie dirigé par d'anciens employés de Goldman Sachs, a annoncé l'achèvement de son financement de série A et le lancement de son fonds offshore aux îles Caïmans. FBG Capital a dirigé la levée de fonds grâce à son investissement dans Crescent, apportant à Crescent de précieuses connexions ainsi que des connaissances sectorielles.

Tirant parti de sa solide présence mondiale, FBG entend aider Crescent à faire croître ses actifs sous gestion relatifs à sa gamme de fonds passifs à la fois aux États-Unis et à l'étranger. En outre, FBG tirera parti de son réseau pour aider Crescent à développer et répertorier ses produits multipièce dans le cadre des échanges financiers traditionnels.

Parmi les utilisations du capital figure également le développement de l'équipe via le recrutement de la haute direction concernant les fonctions de vente et de développement commercial, en se concentrant sur les talents issus de grandes banques d'investissement et les fournisseurs majeurs de FNB, qui partagent la vision et la passion de la société consistant à offrir des cryptomonnaies au grand public. En outre, la société entend établir une plateforme de recherche et de conseils en actifs numériques.

« Nous sommes ravis de nous associer à FBG Capital afin de développer l'entreprise et d'offrir Crescent 20 aux investisseurs internationaux qui représentent une demande importante », a déclaré Michael Kazley, cofondateur de Crescent Crypto.

Le fond offshore propose un investissement minimum de 250 000 $ et accepte actuellement les souscriptions, avec des frais de gestion de 2 % et des rachats trimestriels.

À propos de FBG :

Créée en 2015, FBG se démarque en tant que leader du secteur dans le cadre d'un éventail d'opérations commerciales liées à la blockchain, allant des investissements dans des jetons, à la négociation de principal, en passant par la négociation de gré à gré (« OTC », over-the-counter) et les investissements stratégiques.

À propos de Crescent :

Crescent Crypto a été lancée à l'automne 2017. La stratégie phare de la société repose sur le fonds indiciel Crescent 20 - fonds indiciel de cryptomonnaie privé, qui vise à capturer les rendements de l'univers crypto de catégorie investissement, grâce à une approche passive basée sur des règles. La stratégie s'adapte pour offrir volatilité, liquidité et capacités de stockage sécurisé, et vise à devenir un instrument d'accès exempt de toute complexité pour les investisseurs. L'indice Crescent 20 couvre près de 90 % du total de la capitalisation du marché des actifs numériques. Le fonds est 100 % stocké à froid et rééquilibré mensuellement. Le fonds onshore se limite aux investisseurs accrédités, avec un investissement minimum de 100 000 $.

Les cofondateurs de la société ont tous débuté leur carrière chez Goldman Sachs, et bénéficient d'une expérience supplémentaire dans les fonds de couverture et le capital-risque.

Pour plus d'informations

https://www.crescentcrypto.com/

Coordonnées :

info@crescentcrypto.com

Limitation de responsabilité

Crescent Crypto Asset Management LLC et ses sociétés affiliées (collectivement désignées le « Gestionnaire ») publie le présent communiqué (« Communiqué ») pour les investisseurs prospectifs avertis, uniquement à des fins d'information. Ceci ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation relative à une offre d'achat de participations dans le Fonds. Tout offre de vente ou sollicitation relative à une offre d'achat de participations sera exclusivement formulée dans le cadre de documents d'offre définitive, identifiés comme tels, relatifs au Fonds conformément aux dispositions des titres et autres lois applicables. Ces documents d'offre définitive, le cas échéant, décriront les risques relatifs à un investissement dans le Fonds (y compris la perte de l'intégralité de l'investissement), et constitueront dans leur intégralité les informations énoncées dans le présent Communiqué.

Les investisseurs prospectifs sont priés de ne pas interpréter le contenu du présent Communiqué comme des conseils juridiques, fiscaux, d'investissement ou comme tout autre conseil. Chaque investisseur prospectif est invité à consulter ses propres conseillers s'agissant des conséquences juridiques, fiscales, réglementaires, financières, comptables et des conséquences similaires relative à un investissement dans le Fonds, au caractère adéquat de l'investissement pour cet investisseur, et à toute autre question pertinente concernant l'investissement dans le Fonds.

