Crescent schließt Series A-Finanzierung mit FBG Capital ab und gründet den Offshore Cryptocurrency Index Fund für internationale Investoren

JERSEY CITY, New Jersey, 7. August 2018 /PRNewswire/ -- Crescent Crypto Asset Management, ein von Goldman Sachs Alumni geführter Krypto-Währungsindex-Fondsmanagementunternehmen, gab den Abschluss seiner Series A-Finanzierung und die Gründung seines Offshore Cayman-Fonds bekannt. Die FBG Capital führte die Fundraising-Runde mit seiner Investition in Crescent an und vermittelte Crescent wertvolle Verbindungen und Branchenkenntnisse.

Mit ihrer starken globalen Präsenz will die FBG Crescent dabei unterstützen, die Assets under Management für seine passiven Fonds sowohl in den USA als auch im Ausland zu vergrößern. Darüber hinaus möchte die FBG ihr Netzwerk nutzen, um Crescent bei der Entwicklung und Listung von Multi-Coin-Produkten an traditionellen Finanzplätzen zu unterstützen.

Die Nutzung des Kapitals umfasst auch die Erweiterung des Teams durch die Einstellung von Führungskräften in Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsfunktionen. Diese sollen sich auf die Suche nach Talenten von Unternehmen im Bereich Investmentbanking und führenden ETF-Anbietern konzentrieren, die die Vision und Leidenschaft des Unternehmens, Krypto-Währungen in den Mainstream zu integrieren, teilen. Darüber hinaus plant das Unternehmen den Aufbau einer Plattform für Digital Asset Research und Beratung.

„Wir freuen uns, mit FBG Capital zusammenzuarbeiten und möchten gemeinsam das Geschäft ausbauen und den Crescent 20 an internationalen Investoren bringen, denn ihrerseits besteht eine große Nachfrage", sagte Michael Kazley, Mitbegründer von Crescent Crypto.

Die Mindestanlage für den Offshore-Fonds beträgt 250.000 USD und es werden derzeit Zeichnungen mit einer Verwaltungsgebühr von 2 % und vierteljährlichen Rücknahmen akzeptiert.

Informationen zu FBG:

Die im Jahr 2015 gegründete FBG hat sich als Branchenführer in einer Vielzahl von Blockchain-bezogenen Geschäftsaktivitäten etabliert, die von Token-Investments, Haupthandel, außerbörslichem Handel („OTC": Over-the-Counter) bis hin zu strategischen Investitionen reichen.

Informationen zu Crescent:

Crescent Crypto wurde im Herbst 2017 gegründet. Die Leitstrategie und Schwerpunkt des Unternehmens bildet der Crescent 20 Index Fund – ein privat verwalteter Krypto-Währungsindexfonds, der sich mit einem passiven, regelbasierten Ansatz auf die Erfassung der Renditen aus dem Krypto-Bereich konzentriert. Die Strategie ist auf Volatilität, Liquidität und sichere Speichermöglichkeiten ausgerichtet und als unkompliziertes Zugangsinstrument für Investoren konzipiert. Der Crescent 20 Index deckt rund 90 % der gesamten Kapitalisierung des Markts für digitale Assets ab. Der Fonds wird zu 100 % als Cold Storage gehalten und monatlich neu ausbalanciert. Der Onshore-Fonds ist auf akkreditierte Anleger mit einer Mindestanlage von 100.000 USD beschränkt.

Die Mitbegründer des Unternehmens haben alle ihre Karriere bei Goldman Sachs begonnen und verfügen über zusätzliche Erfahrung im Bereich Hedgefonds und Venture Capital.

Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.crescentcrypto.com/

Kontaktinformationen

info@crescentcrypto.com

Haftungsausschluss

Crescent Crypto Asset Management LLC und seine Tochtergesellschaften (zusammen die „Fondsmanager") stellen diese Pressemitteilung („Mitteilung") nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Es handelt sich hierbei weder um ein Verkaufsangebot noch um eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Fondsanteilen. Jedes Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Kaufangebotsabgabe von Anteilen erfolgt ausschließlich durch eindeutige, als solche gekennzeichneten Angebotsunterlagen in Bezug auf den Fonds in Übereinstimmung mit den Bedingungen der geltenden Wertpapiere und anderen Gesetzen. Solche eindeutigen Angebotsunterlagen, falls vorhanden, beschreiben die mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken (einschließlich des Verlusts der gesamten Anlage) und qualifizieren in ihrer Gesamtheit die in dieser Mitteilung dargelegten Informationen.

Potenzielle Anleger dürfen den Inhalt dieser Mitteilung nicht als Rechts-, Steuer-, Investitions- oder sonstige Beratung auslegen. Jeder potenzielle Anleger wird aufgefordert, seine eigenen Berater über die rechtlichen, steuerlichen, regulatorischen, finanziellen, buchhalterischen und ähnlichen Konsequenzen einer Fondsinvestition, die Eignung der Investition für den jeweiligen Anleger und andere relevante Fragen im Zusammenhang mit einer Investition in den Fonds zu konsultieren.

