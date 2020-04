Crescimento da energia solar como forma de descarbonizar a matriz elétrica do Brasil

SÃO PAULO, 17 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A energia solar é uma realidade em muitos países do mundo e segundo o mais recente estudo da Agência Internacional de Energia Renovável (International Renewable Energy Agency – IRENA, em inglês) a potência mundial, apenas com a tecnologia fotovoltaica, alcançou a marca de 480,3 gigawatts no final de 2018. Em busca da descarbonização do planeta as principais nações têm investido pesadamente na energia solar e o ranking com os cinco principais países é composto por: China (com 175 gigawatts), Japão (com 55,5 gigawatts), Estados Unidos (com 49,6 gigawatts), Alemanha (com 45,9 gigawatts) e Índia (com 26,8 gigawatts).