Crescimento do e-commerce impulsiona setor de contact center

Empresa responsável pelo atendimento de empresas como LG e Leroy Merlin, a Kainos destaca que precisou contratar 250 novos colaboradores em 2020 para atender à nova demanda. Soluções de IA (Inteligência Artificial), BOTs e Agentes Virtuais, se destacaram no período, com expansão de 45%, enquanto os serviços de atendimento por meio de voz humana subiram 22%.

O crescimento repentino na demanda de atendimento motivou a Kainos a adquirir, com urgência, mais de 350 computadores para agentes de operações recém-contratados. Os esforços de adaptação também incluíram treinamentos para a capacitação dos novos colaboradores. Apesar da intensa transformação interna, a empresa conseguiu gerenciar as mudanças e manteve a qualidade no atendimento mesmo diante do aumento dos serviços.

Com restrições para sair de casa, desde março de 2020, os brasileiros precisaram recorrer às centrais de atendimento para fazer reclamações, pedidos de trocas e solicitações de suporte técnico. Com isso, as empresas tiveram de ampliar os serviços de atendimento ao consumidor. Segundo a Kainos, além de ampliação de contratos, a empresa conquistou sete novos clientes no período.

Antoine Faugeres, diretor de experiência do cliente na Kainos, destaca que o isolamento social acabou acelerando um modelo de relacionamento entre o varejo e consumidores, que não é presencial. "Muitas pessoas querem negociar preços e condições de compra, além de solicitações de serviços, como trocas. Nesse caso, a comunicação deve ser ainda mais assertiva, sobretudo, nos contatos pelo WhatsApp", diz o executivo.

Sobre a Kainos

Nascida em São Paulo, em março de 2013, a Kainos é uma empresa de soluções, perfil boutique, que oferece serviços de atendimento. Com sede em São Paulo, hoje a empresa tem cinco sites operacionais distribuídos pelo Brasil: em Porto Alegre, Salvador, Palmas e Taubaté, empregando mais de mil colaboradores no corpo do negócio.

A empresa conta com diversas premiações: em 2019 e 2020 ganhou o prêmio da Best Performance de excelência em SAC e Ouvidoria, ganhou o prêmio Cliente S/A de Melhor operação Omnichannel e em 2020 ganhou o reconhecimento de melhor gestão de pessoas pelo Prêmio ABT, ficou entre as 3 melhores empresas de BPO pela Consumidor Moderno e recebeu o Selo Great Place to Work.

