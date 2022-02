Crescimento dos custos com os animais domésticos faz aumentar procura por "assistência pet"

Os maiores gastos com pets estão com alimentação e veterinário. Um levantamento feito pela Trigg mostrou que os clientes da marca passaram a consumir produtos para animais de estimação de forma diferente nos últimos meses. Houve um aumento de 102% em quantidade de transações em pet shop e mais de 100% com serviços veterinários.

Identificando uma demanda maior pelo consumo, a Trigg reformulou sua assistência para pets durante a pandemia. O "Meu Pet" oferece consultas veterinárias emergenciais, cirurgia veterinária com internação e exames em caso de doenças ou acidente, concierge veterinário, hospedagem pet, implantação de microchip, banho e tosa veterinária, transporte de pet em caso de acidente, agendamento de serviços veterinários, informação de serviços veterinários úteis, informações sobre eventos e exposições de animais e funeral veterinário. O plano tem cobertura 24 horas em todo o território nacional, pelo valor de R$27,90 por mês para cada pet cadastrado, ou seja, menos de R$ 1,00 ao dia e cobrado junto com a fatura do cartão. A assistência pet também inclui sorteio mensal de R$10 mil pela Loteria Federal.

Consulta veterinária emergencial, concierge veterinário e internação são as coberturas mais procuradas.

"Cachorros, gatos e outros pets são parte integrante da família, o cuidado e atenção aos bichos vem aumentando a oferta de produtos e serviços diferenciados, mas a preocupação e os valores gastos em uma emergência com esses amiguinhos, continuam sendo os maiores, o que pode prejudicar e atrapalhar todo o fluxo de caixa de uma família. Para aumentar a conexão dos nossos clientes com os seus melhores amigos, a Trigg lançou desde 2017 o Meu Pet, e vem reformulando para deixar esse serviço com as melhores coberturas e adicionando demais serviços, tudo isso por um valor acessível para garantir segurança e proteção ao bolso dos donos", comenta Juliana Almeida, Head de Marketing, Vendas e Produtos da Trigg. Segundo a Susep (Superintendência de Seguros Privados), só no ano passado, os seguros veterinários tiveram alta de 16%.

O Meu Pet é um serviço de assistência à saúde de animais domésticos prestado pela IGS (Integral Group Solution) e possui parceria com a Royal Pets, com descontos exclusivos para os clientes da Trigg, que podem consultar todas as coberturas, condições e serviços no próprio App da marca.

Contato: 0800 727 0885

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1746440/Trigg_MY_PET.jpg

FONTE Trigg

SOURCE Trigg